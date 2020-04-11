WhatsApp mesajları takip edilecek mi?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti 2,5 milyar kişinin kullandığı anlık hesaplaşma uygulaması WhatsApp mesajlarını takip mi edecek?





Mesaj gruplarında paylaşılan bir ses kaydında torba kanun teklifi ile cep telefonu mesajlarının takip edileceği iddia edildi.





Ses kaydında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilmek üzere görüşülen kanunla WhatsApp gruplarına yönelik ciddi müeyyideler olacağı belirtilmişti.





WHATSAPP GRUP YAZIŞMALARI TAKİP EDİLECEK Mİ?





AKP Gaziantep Milletvekili ve Avrupa Birliği (AB) Bakan Yardımcısı Ali Şahin, şahsi Twitter hesabında açıklamada bulundu.





Şahin, "WhatsApp grupları ile ilgili TBMM'de kanuni düzenleme gibi dolaşan asılsız bir haber ve ses kaydı var. TBMM'de pazartesiye kadar görüşeceğimiz kanun tasarısı içinde böyle bir kanun maddesi olmadığı gibi görüşülen yasa İnfaz Kanunu'dur. İtibar edilmemeli!" ifadelerini kullandı.