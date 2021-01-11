1,6 milyar dolarlık skandal!

Ziraat Bankası’nın 2014 yılında Virgin Adaları’nda kurulan bir şirkete 1 milyar 636 milyon 770 bin dolar kredi verdiği, ancak krediyi tahsil edemediğini ortaya çıkmıştı.





Sayıştay'ın ortaya çıkardığı skandal üzerine açıklama yapan Ziraat Bankası, krediyi Turkcell’in çoğunluk hisselerinin Türkiye’de kalması için Çukurova Holding’e ödediklerini ve krediyi tahsil ettiklerini iddia etmişti.







KREDİYİ KİM, NASIL ÖDEDİ?





Açıklama sonrasında "Ziraat’in verdiği kredi ödendiyse kim ödedi, hangi yolla ödedi? Türkiye Varlık Fonu (TVF) ilave ne kadar yükümlülük altına girdi?” sorularına cevap aranıyor.





Türkiye Varlık Fonu (TVF), 2020 yılı haziran ayında Turkcell’in diğer hissedarı olan İsveçli Telia Company’ye 530 milyon dolar ödeyip Turkcell’in yüzde 24,02 hissesini satın aldığını bildirmişti.





Ziraat Bankası’nın Virgin Adaları’ndaki şirkete açtığı 1,6 milyar dolarlık kredi 2014 yılında Çukurova Grubu ile Rus şirketi Alfa arasında yaşanan ve mahkemeye kadar uzanan hisse devri anlaşmazlığıyla başladı.





Çukurova'nın mahkeme kararı gereği Rus Alfa Grubu’nun elindeki yüzde 13,76’lık Turkcell hisselerini geri alabilmesi için 1,6 milyar dolar para ödemesi gerekiyordu.





MEHMET EMİN KARAMEHMET İLE ÜLKER ANLAŞTI, HÜKÛMET İZİN VERMEDİ





Çukurova Grubu’nun patronu Mehmet Emin Karamehmet'in 1,6 milyar doları Ülker Grubu’ndan almak için anlaşmaya varmıştı. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin ödemeye vize vermediği belirtilmişti.





Tahkim yetkisi verilen İngiliz Yüksek Mahkemesi, ödeme için 30 Temmuz 2014’e kadar 1 ay ek süre verdi. Bu esnada Ziraat Bankası devreye girip 1,6 milyar dolarlık krediyi Çukurova Grubu’nun şirketine açtı. Çukurova borcunu Alfa’ya ödedi. Krediye karşılık da yüzde 13,76’lık Turkcell hissesi Ziraat’e rehin edildi.





Bu sayede 4 yıldır bekleyen ve o tarihe kadar dağıtılmayan 7,4 milyar liraya ulaşan temettünün önemli bir bölümünün Çukurova’ya geleceği, bununla borçların ödeneceği düşünülüyordu.





Ziraat kredisi sayesinde yüzde 49 hissesi halka açık olan Turkcell’in yüzde 13,76’sı Çukurova Holding, yüzde 13,22’si Alfa (Letterone), yüzde 24,02’si İsveçli Telia şirketi şeklinde dağıldı.





Hemen akabinde Çukurova Grubu, yüzde 13,22 hisseyi satması için Alfa’ya teklif götürdü. Alfa teklifi reddedip ihtilafı Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi’ne taşıdı.





VARLIK FONU, TURKCELL'İN BÜYÜK ORTAĞI OLUVERDİ





Dava sonunda mahkeme Çukurova’nın 60 gün içinde Letterone’a ait Turkcell’deki yüzde 13,22 payı 2,7 milyar dolara satın alması ya da Çukurova’nın kendi elindeki yüzde 13,76’lık Turkcell hissesini Letterone’a 2,8 milyar dolara satmasına hükmetti. Ancak ne Çukurova ne de Letterone alım hakkını kullandı.





Sözcü'nün haberine göre 2020 yılı haziran ayında TVF devreye girip Turkcell’in üçüncü ve büyük ortağı Telia’nın elindeki yüzde 24,02 hissenin tamamını 530 milyon dolara satın aldı. 380 milyon doları Letterone’ın TVF’ye ödediği açıklandı.





Turkcell’de Çukurova dönemi bitti ve TVF yüzde 26,2 payla büyük hissedar oldu. Letterone’ın payı yüzde 13,22’den yüzde 24,8’e çıktı.





CEVAP BEKLEYEN SORULAR:





1) Mahkeme Turkcell’in yüzde 13,76 hissesi için 2,8 milyar dolar değer biçerken; TVF, Telia şirketinden Turkcell’in yüzde 24 hissesini 530 milyon dolara nasıl alabildi?







2) Letterone’ın payı arttığına göre, bu şirkete ne verildi?





3) Ziraat’in Çukurova’ya verdiği faiz hariç 1,6 milyar dolarlık krediye ne oldu?





4) Kredi ödendiyse, kim hangi yolla ödedi?





5) TVF’ye ilave yükümlülük bindi mi?