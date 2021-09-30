5 ismin milletvekillikleri düşürülüyor mu?



Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan ve Arzu Yazıcıoğlu imzası taşıyan habere göre TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yarınki yasama yılı açılışı öncesinde milletvekilli dokunulmazlığı aleyhine Meclis’te bin 359 fezleke dosyası olduğunu ve bu dosyalar arasında kesin hüküm verilmesi nedeniyle milletvekilliği düşürülmesi için 5 fezleke bulunduğunu açıkladı.





Şentop, bugün parlamento muhabirleriyle buluşmasında 24 Haziran 2016 Genel Seçimleri TBMM 27. Dönemi’nde son durumu değerlendirdi.





Yarınki yasama yılı resmi açılışı öncesinde “27’nci dönem dördüncü yasama yılı sonu itibariyle Karma Komisyon’daki yasama dokunulmazlığı tezkeresi bin 359’a ulaştı” bilgisini paylaşan Şentop, bunlardan beşinin kesin hüküm giyme sebebiyle milletvekilliğinin sona ermesi ve birinin yasama dokunulmazlığının kaldırılması kapsamında olduğunu kaydetti. Yine bunlardan üçünün istem üzerine Cumhurbaşkanlığı’na iade edildiğini ve birinin ise TBMM'nin tatilde olduğu süre içerisinde içtüzük gereği Karma Komisyon'a havale işlemi aşamasında olduğunu aktardı.





TBMM İçtüzüğü uyarınca bir milletvekili hakkında suç işlediği iddiası söz konusu olduğunda buna ilişkin iddianame veya yargı kararına ilişkin adli makamlarca fezleke gönderildiğini anımsatan Şentop, TBMM Başkanlığı’na fezlekeler ulaşıp havale işlemi yapılmasıyla birlikte Anayasa Komisyonu ile Adalet Komisyonu’nun oluşturduğu Karma Komisyon’un değerlendirme sürecinin başladığını hatırlattı.





Komisyonun karar aşamasıyla birlikte milletvekilliği dokunulmazlığıyla ilgili TBMM Genel Kurulu’nun karar aşamasına geçildiğini anlatan Şentop, TBMM Başkanlığı’nın Karma Komisyon’a havale etme görevi dolayısıyla 27’nci dönemde bugüne kadar yasama dokunulmazlığı kaldırılması talepli bin 359 dosyayı sevk ettiklerini yineledi.





Şentop, geçtiğimiz dönemde milletvekilliğine geri dönüşleri söz konusu olan CHP’li Enis Berberoğlu ve HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu örneklerinde olduğu gibi, TBMM Başkanlığı’nın TBMM Genel Kurulu’nda okutarak milletvekilliği düşürme işlemi gerçekleştirmesiyle ilgili yorumda bulunmadı. Ancak Şentop’un bu içerikte 5 fezleke bulunduğu açıklaması nedeniyle, “1 Ekim’de çalışmalarına başlayacak TBMM Genel Kurulu’nun gündemine söz konusu fezlekeler ne zaman getirilecek? Hangi milletvekilleri için milletvekilliği düşürme işlemi yapılacak?” soruları gündemde. Bu noktada söz konusu fezlekelerin iktidardaki AKP ve MHP milletvekilleriyle ilgili olmadığı ve muhalefet vekillerini ilgilendirdiği belirtiliyor.



