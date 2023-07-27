ABD Kongresi’nde tarihi UFO oturumu

Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nin Denetim Komisyonu’nun Ulusal Güvenlik, Sınır ve Dışişleri alt komisyonu tarafından düzenlenen oturumda daha önce ABD ordusunda görev yapmış olan üç tanık ifade verdi.



ABD Hava Kuvvetleri’nde 14 yıl istihbarat yetkilisi olarak çalıştıktan sonra “whistleblower” olan yani görev yaptığı kurum içindeki kanuna aykırı ya da yanlış gördüğü uygulamaları yetkili makamlara ifşa eden Grusch, “Dört yılı aşkın sürede 40 tanıkla yaptığı görüşmelere dayanarak ABD hükümetinin elinde tanımlanamayan ve insan kaynaklı olmayan araçların olduğunu“ iddia etti.



Aynı zamanda fizik eğitimi almış olan David Grusch, bunların tam olarak yerlerini bildiğini ve bu bilginin kurum içindeki uygulamaları denetleme görevini üstlenen genel müfettişle ve bir kısmının da istihbarat komisyonlarıyla paylaşıldığını söyledi.



Grusch ABD hükümetinin uzun yıllar tanımlanamayan anormal olgulara ilişkin araç/enkaz toplama ve tersine tasarım (tersine mühendislik) programı yürütüldüğüne ilişkin bilgi verildiği iddiasını tekrarladı, bu programlara erişim izni istediğinde kendisine erişimin verilmediğini söyledi.



“Şeffaf bir küre içinde koyu gri ya da siyah küpler”



Oturumda ifade veren tanıklardan, görev yaptıkları dönemde havadaki gözlemlerini anlatmaları ve tanımlanamayan anormal olgulara ilişkin betimlemelerin ortak özelliklerini tanımlamaları istendi.



ABD Donanması’nda pilot olarak görev yapmış olan Ryan Graves, “Şeffaf bir küre içinde koyu gri ya da siyah küpler gördüklerini ve bu küplerin ucunun kürenin içine değdiğini” anlattı.



Sekiz yıl boyunca bu cisimleri gördüklerini ve bildiği kadarıyla hala bu vakaların yaşandığını söyleyen Graves, benzer vakaların bildirilmesi ve daha şeffaf olunması gerektiğini söyledi.



Graves, “Eğer tanımlanamayan anormal olgular yabancı ülkelere ait drone’larsa, bu acil bir ulusal güvenlik sorunudur. Eğer başka bir şeyse bilimin çözmesi gereken bir konudur” dedi.



Eski donanma pilotu Ryan Graves pilotları UFO ya da UAP vakalarını bildirmeye teşvik eden Americans for Safe Aerospace’in yöneticisi.



“İnanılmaz bir teknoloji”



Emekli donanma komutanı David Fravor, gördükleri objelerin önce durağan ve daha sonra da dördüncü kategori kasırga hızında hareket ederek süpersonik hızlara ulaştığını söyledi; “Benim de açıklayamadığım değişken ve hızlı hareket ediyorlardı” sözleriyle gözlemlerini anlattı.



Fravor’a gördüğü bu olguları nasıl yorumladığı soruldu. Emekli donanma komutanı, “UFO fanatiklerinden değilim. Ancak size 5 dakika içinde dört çift gözün gördüğünü anlatayım. Ona yakın bir şey elimizde yok. Bunu görmek inanılmazdı. İnanılmaz bir teknoloji” ifadelerini kullandı.



Kongre üyelerinin bazı sorularını güvenlik gerekçesiyle halka açık oturumda yanıtlayamacağını söyleyen Grusch, görevde bulunduğu süre boyunca gözlemlediklerini anlatmaya karar verdikten sonra bazı meslektaşlarının kendisine güçlü destek verdiğini ancak bazılarının da kendisine karşı misilleme planı içinde olduğuna ilişkin bilgisinin bulunduğunu anlattı.



Grusch bu misilleme tehditleri ya da hazırlığının daha önce kendisinin ilişkili olduğu devlet dairelerinde üst düzey yöneticilerden geldiğini ifade etti.



“Bu konuda elimizde somut ve hızlı cevaplar yok”



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby’ye bugün düzenlediği basın toplantısında David Gursch’un iddia ettiği gibi bir program olup olmadığı soruldu.



Kirby, “Tanımlanamayan hava olgusu konusunu ciddiye alıyoruz.Pentagon’da veri analiz eden ve rapor toplayan ayrı bir birim var. Bu da bana kalırsa bazı vakalarda bu olguların askeri eğitim durumlarını etkilediğini bildiğimizin bir işareti. Yalnızca bu durum bile bu konuyu bakmaya değer bir ulusal güvenlik konusu yapıyor” dedi.



Bu konuda ellerinde somut ve hızlı cevapların olmadığını belirten Kirby, “ABD’nin Dünya dışında bir yaşamın olabileceğine inanıp inanmadığı konusunda bir pozisyonunun olmadığını” söyledi.



Bu noktaya nasıl gelindi?



2023 yılına kadar ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı bir kurumda açıklanamayan hava olgularına ilişkin analizler yapan Grusch Haziran ayında verdiği röportajlarda hükümetin ve savunma alanında faaliyet gösteren sözleşmeli şirketlerin insan yapımı olmayan araçların parçalarına ve bazı vakalarda da bu araçlara bütün halde ulaştıklarını iddia etti.



Eski istihbarat yetkilisi Newsnation intenet sitesine verdiği bir röportajda bu araçların bazılarının neredeyse futbol sahası büyüklüğünde olduğunu söyledi.



Debrief internet sitesine de konuşan Grusch, bu araçları kendisinin görmediğini ancak iddialarının üst düzey istihbarat yetkilileriyle yaptığı kapsamlı görüşmelere dayandığını belirtti.



Emekli pilot Ryan Graves de 2021 yılında CBS’te yayınlanan 60 Minutes programına verdiği bir röportajda, Atlantik kıyısında birkaç yıl boyunca her gün tanımlanamayan hava olgusu gördüğünü iddia etmişti.



David Grusch’un bu araçlara ilişkin bir programın yürütüldüğünü ancak bilginin Kongre’den yasadışı olarak gizlendiğini iddia etmesi üzerine Kongre tanıkları çağırarak bu konuda oturum düzenlemeye karar verdi.



“İnsanlar UFO’lara Kongre’ye inandığından daha fazla inanıyor”



Kongre komisyonun UFO’larla ilgili soruşturmasına öncülük eden Cumhuriyetçi Kongre üyesi Tim Burchett, geçen hafta Kongre oturumuna ilişkin yaptığı basın açıklamasında, “Amerikan kamuoyu gerçeği bilmeyi hak ediyor” demişti.



Cumhuriyetçi Kongre üyesi,"İnsanlar UFO’lara Kongre’ye inandığından daha fazla inanıyor" ifadelerini kullanmıştı.



Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu yıllar sonra geçen sene tanımlanamayan anormal olgulara ilişkin ilk Kongre oturumunu düzenlemiş; Nisan ayında Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu’nun alt komisyonunda yapılan oturumda Pentagon yetkilisi Sean Kirkpatrick soruları yanıtlamıştı.



Sean Kirkpatrick o dönem verdiği ifadede hükümetin 650’den fazla olası vakayı izlediğini belirtmişti.



Pentagon ne diyor?



Grusch’un iddialarını ortaya atmasının ardından ABD Savunma Bakanlığı Newsnation’a yaptığı açıklamada, “dünya dışı materyallere sahip olunmasına ilişkin bir programın geçmişte veya bugün var olduğu konusundaki iddiaları destekleyecek doğrulanabilir bir bilgiye rastlamadık” demişti.



Önceki yıllarda UFO iddialarını açık şekilde reddeden ABD hükümeti son yıllarda konuyla ilgili daha açık bir tutum içinde.



2021’de ABD donanması personelinin 2004 yılına kadar giden gözlemlerine dayanan bir rapor kamuoyuyla paylaşılmıştı.



ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tanımlanamayan anormal olgulara ilişkin özel bir komisyon kurmuştu.



NASA komisyonu Mayıs ayında yaptığı açıklamada, bu araştırmaların yüksek kaliteli veri eksikliği ve tanımlanamayan objelerin çoğu zaman balon ve enkaz olduğunun ortaya çıkması sebebiyle bazı engellerle karşılaştığını belirtmişti.



UFO tartışması Senato’nun da gündeminde



ABD Senatosu’nun da önümüzdeki günlerde hükümetin olası UFO görüntülerine ilişkin kayıtların kamuoyuyla paylaşmasını öngören partilerüstü bir tasarıyı gündemine alması bekleniyor.



Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Senato’nun Çoğunluk lideri Chuch Schumer ve Cumhuriyetçi Senatör Mike Rounds bu tasarı üzerinde çalışıyor.