Adıyamanlı depremzedeler: Hakkımızı helal etmiyoruz

Fatih Turan: Yaşadığımızın tarifi yok





Yardım gönüllüsü: Çadır ihtiyacı hâlâ var





Depremzede öğretmen: İhmalden çok insanımız öldü

"Burada ataerkil bir yapı var" diyen depremzede kadın ismini açıkça söylemek istemiyor. Öğretmen olan, Adıyaman'a bağlı bir köyde yaşayan genç kadın, köylerinde yüzlerce hayvanın toprak altında kaldığını, ilk şoku atlattıktan sonra hemen sonra merkezdeki akrabalarını aradıklarını ama kimseye ulaşamadıklarını anlatıyor:

Baro Başkanı: İlk 24 saat içinde gelebilirlerdi





"İmar barışı felaketin en büyük nedenlerinden biri"



