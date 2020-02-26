AKP'lilerin uykusunu kaçıracak anket

Korkusuz Gazetesi yazarı Ahmet Takan bugünkü yazısında anketlere değindi ve AKP'nin sonuçlardan oldukça rahatsız olduğunu yazdı. AREA anketine göre AKP ve Erdoğan'ın oyları epey düşmüş.





Takan'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:





(...)





Siyasiler kendi iç kavgaları ve kendilerine has sorunları uğraşırken vatandaşın sorunları ne?.. Vatandaşın öncelikleri ile siyasilerin öncelikleri uyuşuyor mu?..







Araştırma şirketi AREA’nın bu ay içinde yaptığı geniş ölçekli ve çok başlıklı anketi inceledim. AREA’nın anketlerini son mahalli seçimler sırasında yakından takip etmiştim. Seçim öncesinde yaptıkları çalışmalar ve değerlendirmeler 31 Mart sandığından çıkan sonuçlara çok yakındı. Ankara ve İstanbul’da yanılmadılar.





Yorum yapmayacağım. Sadece, ilginç bulduğum konu başlıkları ve sonuçlarını vereceğim;





—Türkiye’nin yönetim sistemi ile ilgili bir referandum yapılsa oy verme tercihiniz ne olurdu? (yüzde)





Toplam seçmen üzerinden dağılım;

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi: 40.3 Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem; 48.9



Kararsız/Sandığa gitmem: 10.9







—Bu pazar Cumhurbaşkanlığı Seçimi olsa R.Tayyip Erdoğan’a oy verme davranışınız nasıl olur? (yüzde)





Oy veririm: 37.6 Kararsız kalırım: 12.8 Oy vermem: 49.6





—Sizce, Türkiye’nin en önemli sorunu nedir? (yüzde)





Ekonomi/ hayat pahalılığı/ yoksulluk: 45.7 İşsizlik: 11.3 PKK/Terör: 9.6

Suriyeli göçmenler: 8.9 Adalet, hukuk sisteminin eksiklikleri: 4.3



Eğitim sistemi/eğitimsizlik: 3.8 Hükümet’in kötü yönetimi: 3.2 Muhalefet:1.1



Hükümetin dış politika yönetimi: 1.1 Eşitsizlik: 0.9 Ahlaki sorunlar: 0.7



Sağlık sektöründeki sorunlar: 0.6 Kadına şiddet: 0.6 Yolsuzluk/ hırsızlık: 0.5



Diğer: 3.0 Fikir belirtmeyen 4.7







—Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni nasıl değerlendiriyorsunuz? (yüzde)





Başarılı: 39.6 Başarısız: 53.4 Fikir belirtmeyen:7.0





—Aşağıda belirtilen politikalarla ilgili hükümetin performansını nasıl buluyorsunuz? (yüzde )





Sağlık politikası; Başarılı: 52.4 Başarısız: 43.6 Fikir belirtmeyen: 4.0

Terörle mücadele; Başarılı: 52.1 Başarısız: 44.0 Fikir belirtmeyen: 3.9



Dış İşleri politikası; Başarılı: 40.0 Başarısız; 48.3 Fikir belirtmeyen: 11.7



AB politikası; Başarılı: 36.5 Başarısız: 49.3 Fikir belirtmeyen: 14.1



Eğitim politikası; Başarılı: 35.3 Başarısız: 60.8 Fikir belirtmeyen: 3.8



Suriye politikası; Başarılı: 30.9 Başarısız: 60.5 Fikir belirtmeyen: 8.6



Yolsuzlukla mücadele; Başarılı: 29.1 Başarısız: 63.3 Fikir belirtmeyen: 7.5



Tarım ve hayvancılık politikası; Başarılı: 25.6 Başarısız: 66.1 Fikir belirtmeyen: 8.3



İstihdam politikası; Başarılı: 15.9 Başarısız: 71.0 Fikir belirtmeyen: 13.1



Ekonomi politikası; Başarılı; 14.9 Başarısız: 79.5 Fikir belirtmeyen: 5.6

