Ankara Barosu işkence raporunu hazırladı ama açıklamıyor

İlk açıklama Ankara Barosu’ndan geldi





Avukat Gizay Dulkadir: Detaylı bir rapor ve kamuoyu açıklaması hazırladık ama ‘Baro Yönetimi biz açıklayacağız’ dedi

















Gergerlioğlu: Raporu açıklayamayan Baro, meslek etiğini ayaklar altına aldığının farkında değil mi?















Avukat Orhan Kemal Cengiz ise Twitter hesabından tepki göstererek, ”İşkence insanlık suçudur. Bu suçu saptayanların kamuoyuyla da paylaşması gerekir. Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezinin tespit ve raporları zaman geçirmeden en geniş şekilde kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Etkin bir soruşturmayı teşvik etmenin de yegane yolu budur” dedi.















Bu konuda bir açıklamanız olacak mı sn.

?' dedi.

Uluslararası ceza hukuku uzmanı Dr. Gökhan Güneş ise, 'Acaba bu açıklama neden İnsan Hakları Merkezi (İHM) tarafından yapılmadı? Ayrıca, @ankarabarosuihm tarafından yapılan açıklamalara da hiç benzemiyor. İHM tarafından hazırlanan raporu neden yayınlamıyorsunuz sn. @KemalKoranel Bu konuda bir açıklamanız olacak mı sn. @RizaTurmen ?' dedi.













İncelemeyi yapan Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi üyesi avukat Gizay Dulkadir, ”Yaptığımız çalışma neticesinde hala açıklanmamış olan, detaylı bir rapor ve kamuoyu açıklaması hazırladık. Yönetim Kurulumuz uygun gördüğü kadarını kendi imzasıyla açıklamayı tercih etti. Bu 48 saat çok zor ve yorucu geçti. Ancak esas zor olan, bizi zorlayan, üzen ve hatta çaresiz hissettiren tarafın kendisi oldu. Tekrar herkese teşekkür ediyorum, tüm mağdurlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullanması dikkat çekti.Hazırlanan raporun kamuoyu ile paylaşılmamasına ise HDP’li vekil Ömer Faruk Gergerlioğlu, ”Peki bunu açıklayamayan Baro, meslek etiğini ayaklar altına aldığının farkında değil mi?” diyerek; avukat Orhan Kemal Cengiz ise ”İşkence insanlık suçudur. Bu suçu saptayanların kamuoyuyla da paylaşması gerekir” diye eleştirdi.Ankara Barosu konuyla ilgili Twitter hesabından yapılan açıklamada, ”Ankara TEM Şube Müdürlüğündeki işkence konulu başvurulara ilişkin açıklamamızdır Kamuoyuna saygılarımızla” dendi.Açıklamada işkence iddialarının dikkate alındığı ve görevlendirme yapıldığı belirtildi. Baro, tespit edilmesi halinde tüm hak ihlalleri için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde ihbarda bulunulacağını da vurduladı.Açıklamadan sonra Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi üyesi avukat Gizay Dulkadir, 48 saatlik inceleme sonucunda raporun tamamlandığını açıkladı.Dulkadir, tamamlanmasına rağmen Baro yönetimi tarafından açıklanmamasına dikkat çekerek, ”Yaptığımız çalışma neticesinde hala açıklanmamış olan, detaylı bir rapor ve kamuoyu açıklaması hazırladık. Yönetim Kurulumuz uygun gördüğü kadarını kendi imzasıyla açıklamayı tercih etti” ifadelerini kullanması dikkat çekti.Raporun açıklanmamasının nedenini bilmediğini belirten Dulkadir, ”Ancak kamuoyuna yansıyan sonucun ben ve arkadaşlarımın ortaya koymak istediğimin çok gerisinde olduğunu bilmenizi isterim. Herkesin sorduğu “hep rapor açıklardınız bu sefer neden açıklamadınız” “rapor ne zaman açıklanacak” sorusunun cevabını emin olun ben de bilmiyorum. Açıklanması gerektiğini düşünüyorum ve açıklanacağını umuyorum. Bu 48 saat çok zor ve yorucu geçti. Ancak esas zor olan, bizi zorlayan, üzen ve hatta çaresiz hissettiren tarafın kendisi oldu. Tekrar herkese teşekkür ediyorum, tüm mağdurlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” demesi dikkat çekti.Hazır raporun açıklanmamasına ise tepkiler geldi. HDP’li vekil Ömer Faruk Gergerlioğlu, ”Hayret bir şey yaa!! Ankara Baro insan hakları merkezinin gözaltındakilere yönelik işkence raporu hazırladığını biliyorum. Peki bunu açıklayamayan Baro, meslek etiğini ayaklar altına aldığının farkında değil mi? Böyle mi öğretti hukuk hocalarınız? “Kem kümlü”açıklama mı olur?” ifadelerini kullandı.