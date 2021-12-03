Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'ın galibiyet hasreti 5 maça çıktı /03 Aralık 2021 22:17

Beşiktaş'ın galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Spor Toto Süper Lig'de 4 haftadır kazanamayan son şampiyon Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanından da 3 puanla ayrılamayarak galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

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Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan son şampiyon Beşiktaş, 1-0 öne geçtiği maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Ligde son 4 maçını da kaybeden siyah beyazlıların galibiyet hasreti böylelikle 5 maça çıkmış oldu.

Maçın henüz 12. dakikasında genç oyuncusu Can Bozdoğan ile öne geçen Beşiktaş, soyunma odasına da bu skorla gitti.

Maçın ikinci yarısında ise kalesini gole kapatayaman Beşiktaş, 82. dakikasında Umut Bozok'un golüne engel olamayarak sahadan 1 puanla ayrıldı.

Maç sonrasında Beşiktaş puanını 21'e yükseltirken, Kaspımpaşa ise 11 puana çıktı.


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