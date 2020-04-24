Felaket senaryosu!

Investing.com sitesinde yayımlanan haberde Koronavirüs salgınına bağlı ekonomik krizin önde gelen ekonomileri nasıl etkileyeceği masaya yatırıldı.





Buna göre Avrupa Birliği (AB) ekonomisi 2020 yılında yüzde 15 daralacak.







AB, kriz sonrası toparlanma fonu oluşturma konusunda prensipte anlaştı, ancak ne kadar olması gerektiği ya da kredilerle birlikte hibeleri de içerip içermeyeceğine dair mutabakata varamadı.





KORONA İLACINDA HAYAL KIRIKLIĞI





Çin hedeflenen orta vadeli kredi imkânı faizlerini yüzde 2,95’e indirdi. Daha önce de kilit bir yıllık faizlerde benzer bir indirim yapmıştı.





ABD Temsilciler Meclisi, Covid-19 ile mücadele kapsamında ülkenin dördüncü tasarısı olan 484 milyar dolarlık bir paketi onayladı.





Gilead Sciences tarafından virüs tedavisi için geliştirilen deneysel bir ilacın, hayal kırıklığına uğratan test sonuçları göstermesi ile hisseler düşüş yaşadı.





AVRUPA: Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın perşembe günkü bir video-konferans sırasında söylediğine göre blok ekonomisi, Koronavirüs salgını sebebiyle bu yıl yüzde 15 küçülebilir.





AB Bölge liderleri daha önceden ortaklaşılmış 500 milyar euro değerinde acil bir finans paketi ile yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kısıtlamalarını kaldırmak içi yönergeler imzaladı.





Sağlık krizi sonrasında Avrupa ekonomileri için toparlanma planı ve bunun nasıl ödeneceği tartışmaları da başka güne kaldı.





İNGİLTERE: Cuma günkü bir anket, ülkedeki Koronavirüs karantinasının devam etmesi ve derin bir resesyona doğru gidilmesi sebebiyle İngiltere tüketici güveninin nisan başında çok düşük seviyelerde olduğunu gösterdi.





Anket şirketi GfK, 1-14 Nisan anket dönemi boyunca tüketici güveninin -34 puanda, 16-27 Mart dönemine göre değişmeden kaldığını ancak yine de Mart başındaki -9 puandan çok düşük bir seviyede olduğunu söyledi.





İSVİÇRE: İsviçreli gıda devi Nestle, Koronavirüs pandemisinin yol açtığı karantinalara hazırlanmak için tüketicilerin Purina hayvan maması ve Poland Spring sularına yönelmesi ile ilk çeyrekte organik satış büyümesinde yüzde 4,3 puanlık bir artış olduğunu bildirdi.





JAPONYA: Merkez bankası sınırsız alımlara izin vermek için hükümet tahvil alım hedefini değiştirmeyi düşündüğünü söyledi. Ülke ayrıca, olağanüstü halini önümüzdeki Altın Hafta tatili sırasında da uzatmayı düşünüyor.







Japonya Ekonomi Bakanı Yasutoshi Nishimura Cuma günü yaptığı açıklamada, 1,1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketinin milli gelirde yüzde 4,4 artış sağlamasının tahmin edildiğini söyledi.





FİLİPİNLER: Manila’daki karantina 15 Mayıs’a kadar uzatıldı ancak ülkenin düşük risk bölgelerindeki kısıtlamalar gevşetilecek.





HONG KONG: Aylarca evde kaldıktan sonra yüz maskesi takan ve ateşleri kontrol edilen binlerce öğrenci, dünyada ortaöğretim final sınavlarına girecek olan ilk öğrenciler arasında oldu.





AMERİKA: Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi 484 milyar dolarlık dördüncü teşvik paketini onayladı.







Financial Times’ın, Gilead’in (NASDAQ:GILD) antiviral ilacı remdesivirin rastgele ilk klinik deneylerde başarısızlığa uğradığı haberlerinin ardından ilacın Covid-19 virüs tedavisindeki etkinliğine dair şüpheler arttı.





Gilead çalışmanın “Düşük kayıt sebebiyle erken sonlandırıldığını” ve dolayısıyla “çalışma sonuçlarının sonuca bağlanmamış” olduğunu söyledi. İlacın virüsü tedavi etmek için en iyi ihtimallerden biri olduğu düşünüldüğünde açıklama büyük bir hayal kırıklığına sebep oldu.