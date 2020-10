Garo Paylan'a destek için kampanya

Gazeteciler başta olmak üzere Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) muhalif şahısları fişleyen Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalara dair yayımladığı bildiride Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ı hedef almıştı.





Paylan'a destek olmak için başlatılan imza kampanyasına şu ana dek 900 kişi imzalı destek verdi.







Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin (ASAM) yayımladığı son bildiride Paylan'ı şu sözlerle hedef gösterdi: “HDP'li Garo Paylan'ın Azerbaycan ve Türkiye'yi hayasızca suçlayan ve Ermenistan'a açıkça arka çıkan sözleri asla kabul edilemez bir ihanetin belgesidir. Bağımsız yargıyı ve TBMM'yi bahsi geçen şahıs hakkında gereğini yapmaya çağırıyoruz.”





"GARO PAYLAN YALNIZ DEĞİLİDİR"





Paylan, partisini ve kendisini hedef haline getiren bu açıklamayı yapanlar hakkında suç bulundu.





Hedef gösterilen Paylan için imza kampanyası başlatıldı. "Garo Paylan yalnız değildir" denilen kampanya metninde, "Milletvekili Garo Paylan fikirlerini dile getirdiği için nefret söylemiyle hedef gösterildi, düşmanlaştırıldı. Bu tür hedef göstermelerin yol açtığı facialara ve yıkımlara defalarca şahit olduk. Bu yüzden hep birlikte vurguluyoruz: Garo Paylan yalnız değildir." denildi.





HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'a destek kampanyasına aralarında siyasetçi, gazeteci, hekim ve avukatların da bulunduğu çok sayıda kişi imza verdi.





KAMPANYAYA İMZA VEREN İSİMLER:





