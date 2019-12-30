Samanyolu Haber /Gündem / İnşaat kazısından bakın ne çıktı: Çalışma durdu /30 Aralık 2019 21:41

İnşaat kazısından bakın ne çıktı: Çalışma durdu

Bir inşaat kazısından daha tarih çıktı. Kocaeli'nde yapılan kazıda bulunan tarihi yapı duvarı sonrasında müze yetkililerinin devreye girerek inceleme başlattığı ifade edildi.

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir inşaat alanında yapılan temel kazısında Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen büyük bir yapının duvarları ortaya çıktı. İnşaat çalışmalarını durduran Kocaeli Müze Müdürlüğü inceleme başlattı.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde özel bir inşaat firması tarafından sokak üzerinde bulunan bir arazide apartman yapımı için çalışma başlatıldı. İnşaat alanında yapılan temel kazısı sırasında ortaya duvar kalıntıları çıkması üzerine kazı çalışmasını durduran inşaat yetkilileri durumu hemen Kocaeli Müze Müdürlüğü'ne bildirdi.

Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde çıkan duvarın Bizans dönemine ait bir yapı olabileceği değerlendirildi. İnşaat alanı mühürlenirken, Kocaeli Müze Müdürlüğü tarafından arazide kazı ve sondaj çalışmaları başlatıldı.

Çalışmalar sonucunda arazide büyük bir yapının var olduğu gözlemlenebilir hale geldi. Yapılan incelemelerin sonucu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na rapor olarak gönderildi.

Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun konuyla ilgili vereceği kararın ardından tarihi yapının bulunduğu değerlendirilen alanda çalışma başlatılacak.
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