İstanbul, asbest felaketinin eşiğinde

Asbest nedir?

Doğada bulunan lifli bir mineral olan asbest, sağlık etkileri ortaya çıkıncaya dek, ısıya, aşınmaya, asitlere ve baskıya karşı yüksek direnç oluşturduğu gerekçesiyle endüstriyel alanlarda yoğun bir şekilde kullanıldı.

Kentsel dönüşümde denetim yetersiz





Süreç nasıl işliyor?





"Zamana yayılmış afet"





Envanter çıkarılmadan yıkılan mahalleler









"100 belediyeden 95'i rapor istemiyor"





Kenan Yıldız da her ne kadar Türkiye genelinde asbest raporu istenmesi zorunlu olsa da, pratikte çoğu ilçe belediyesinin bunu hala yürürlüğe almadığını gördüklerini söylüyor: "İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa ve birkaç tane daha şehrimiz her belediyesi de olmamak şartıyla asbest raporu istiyor. Yani anlayacağınız yüzde 5'i geçmiyor."

Asbest laboratuvarları yeterli mi?



