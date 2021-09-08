İşte Bugünün önemli gelişmeleri

MERKEZ BANKASININ KONUŞMASI ‘ DOLARI ZIPLATTI

Türk Lirası, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun çekirdek enflasyonun olağanüstü koşullardan ötürü önem kazandığını belirtmesinden sonra sert değer kaybetti.

Kavcıoğlu'nun çekirdek enflasyonun olağanüstü koşullardan ötürü önem kazandığı değerlendirmeleri piyasalar tarafından 'faiz artırımı olmayacak' şeklinde yorumlandı.

Türk lirası, Kavcıoğlu'nun çekirdek enflasyonun olağanüstü koşullardan ötürü önem kazandığını belirtmesinden sonra TL, dolar karşısında sabah saatlerinde yaşadığı kayıpları sürdürerek, çarşamba günü en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu.

Dolar/TL, sabah saatlerinde küresel risk iştahındaki düşüş ve dolardaki kuvvetlenmeyle 8,35 seviyesinde gezinirken Türkiye cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun çekirdek enflasyon vurgusu sonrasında yüzde 1'den fazla yükselişle gün içerisinde 8,48'in üzerini gördü.

Benzer hareketlerle euro/TL de 20 Ağustos tarihinden bu yana ilk kez 10 liranın üzerine çıktı.









RUSYA ACİL DURUMLAR BAKANI, TATBİKATTA TRAJİK ŞEKİLDE ÖLDÜ





Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev bugün ülkenin kuzeyindeki Norilsk kentinde düzenlenen bir tatbikatta hayatını kaybetti.





Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakan Yevgeniy Ziniçev, bir insanın hayatını kurtarırken trajik şekilde yaşamını yitirdi" denildi.





Russia Today Televizyonu ise Ziniçev'in, röportaj sırasında bir kameremanı kurtarmaya çalışırken hayatını kaybettiğini duyurdu.





"Bakan Ziniçev ve kameraman bir uçurumun kenarındaydı. Kameraman kaydı ve suya düştü... Zinichev düşen kameramanın peşinden koştu ve bir kayaya çarparak öldü" dendi.





Tatbikatta, Kuzey Kutup Bölgesi'de yaşanabilecek acil durumlara karşı alınan önlemler uygulanıyordu.





Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olay hakkında bilgilendirildiğini söyledi.





55 yaşındaki Yevgeniy Ziniçev, 21 Ocak 2020'de bakanlığa atanmıştı.





A MİLLİ FUTBOL TAKIMINDAN TARİHİ HEZİMET

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçında Hollanda'ya farklı kaybetti. Maç boyunca etkili olamayan Ay-Yıldızlı ekibimiz, Hollanda karşısında sahadan 6-1 yenik ayrıldı. Sosyal medyada futbolseverler Şenol Güneş'i istifaya davet etti. Mücadeleyi tribünlerde izleyen gurbetçi seyirciler de Şenol Güneş için 'istifa' sloganları attı.

Lider gittiği Hollanda'dan fark yiyen , 1987 yılından bu yana ilk kez bir maçta 6 gol birden yedi.

Milli Takım, Ekim 1987'deki İngiltere maçından (0-8) bu yana ilk kez kalesinde 6 gol gördü.

Şenol Güneş yönetiminde Türkiye Milli Takımı'na bir maçta beş gol atan ilk takım Hollanda oldu.

DANİMARKA'DAN ÇOK TARTIŞILACAK GÖÇMEN ADIMI





Danimarka, ülkesindeki göçmenler için tartışılacak bir karara imza attıyor. Hükümet

sosyal yardımdan faydalanan göçmenlerin haftada en az 37 saat çalışmalarını istiyor.

İlk etapta 20 bin kişiyi belediyeler aracılığıyla iş bulmaya zorlayarak iş piyasasına entegre etmeyi planlayan yetkililer bu zorunluluğun, ülkede yaşayan göçmenlerin entegrasyonunu teşvik edeceğini ileri sürüyor





"Uzun yıllar boyunca göçmenlerden hiçbir şey talep etmeyerek, insanlara kötülük yaptıklarını" ileri süren Başbakan Mette Frederiksen, "İnsanların katkıda bulunma ve faydalı olma görevi var, eğer göçmenler düzenli bir iş bulamazlarsa, aldıkları sosyal yardımların karşılığında çalışmak zorunda oldukları yeni bir sistem getirmek istiyoruz" diye konuştu.

Hükümet, Haziran 2019'da faaliyete geçen "Danimarka daha fazlasını yapabilir" kampanyası kapsamında, Kuzey Afrika ile Orta Doğu ülkeleri ve Türkiye'den gelen her 10 kadından altısının Danimarka iş gücü piyasasının dışında olduğunu belirledi.

DÜNYA'NIN GÖZÜ AFGANİSTAN'DA İLAN EDİLEN YENİ HÜKÜMETTE





Afganistan'da 20 yıl sonra yeniden yönetime gelen Taliban'ın dün açıkladığı geçici hükümete dünyadan farklı tepkiler gelmeye başladı. ABD'nin başını çektiği Batı dünyası kaygılarını iletirken , Çin ve Rusya'dan temkinli açıklamalar geldi.

ABD yönetimi Afganistan'da ilan edilen yeni hükümetten rahatsız olduğunu açıkça belirtti . Washington'u kaygılandıran konuların başında, kapsayıcı olma vaadine rağmen hükümette kadınlar ve etnik azınlıkların temsil edilmemesi ile kabinede doğrudan Amerikan askerlerine yönelik saldırılarda adı geçen hatta katliamlara karışan kişilerin görev alması geliyor.

Almanya da Taliban'ın ilan ettiği hükümetten memnun değil

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Taliban'ın kurduğu hükümetin kapsayıcı olmadığına dikkat çekerek "İyimserlik oluşturan bir işaret değil" dedi.





Kurulan yeni hükümet ile ilgili Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü , Çin'in Afganistan'daki Taliban hükümeti ve lideriyle iletişimi sürdürmeye hazır olduğunu açıkladı.

Wang, Çin'in Afganistan'ın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu söyledi. Taliban ile iyi ilişkiler geliştirmekten yana olduğunu duyuran Rus yetkililer ise Afganistan'da kapsamlı hükümet oluşturulursa hükümetin ilan edileceği törene katılacağını açıklamıştı





ÇOCUKLAR İÇİN DE YENİ BİR AŞI GELİYOR









BioNTech’in kurucularından Uğur Şahin, Almanya’da katıldığı bir etkinlikte koronavirüs aşısı ile ilgili verileri ve bilgileri paylaştı.

Şahin, 12 yaşın altındaki çocuklar için bir Covid-19 aşısı için çalışmaların sürdüğünü söyledi . Şahin, BioNTech’in geliştirdiği ve Türkiye’de de kullanılan Comirnaty aşısının çocuklar için hazırlanan bir versiyonunun ilk verilerinin bu ayın sonunda kamuya duyurulacağını açıkladı.

Şahin, "BioNTech ve ABD’li partnerimiz Pfizer, verileri Eylül ayının sonunda ya da Ekim ayının ortasında denetleyici kurumlarla paylaşacak. Yetkililer genelde bu tür konularda birkaç hafta içinde geri dönüş yapıyor" dedi. Şahin, "Şu an araştırmalarımızda bir sürprizle karşılaşmadık" derken aşının bu yılın sonuna doğru kullanılabileceğinin altını çizdi.



