KHK'liler Platformu: Türkiye kocaman bir Nazi Kampı'na dönüşmüş durumda

İstanbul KHK’liler Platformu, Olağanüstü Hal (OHAL) ve Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) yaşanan sorunları dile getirmek için Şişli’de bulunan Birleşmiş Milletler (BM) İstanbul Temsilciliği binası önünde açıklama yaptı.





Açıklamaya Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu, Hüda Kaya, Musa Piroğlu, Bağımsız Milletvekili Cihangir İslam ve Yeşiller ve Sol Parti Eş Genel Sözcüsü Sinan Tutal katıldı. "KHK'lar ile elimizden alınan haklarımızı geri istiyoruz" ve "KHK'lar tarihin karanlık dönemlerinden kalan insanlık dışı uygulamalardır, durdurun" pankartları açıldı. "Ölüm KHK'larını durdurun" ve "OHAL komisyonu hukuksuzdur" dövizleri taşınan açıklamada sık sık "KHK'lar gidecek biz kalacağız", "Ne darbe ne OHAL, demokratik Türkiye" ve "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları atıldı.





GERGERLİOĞLU’NDAN NAZİ HATIRLATMASI





HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye’de insanlık dışı uygulamaların olduğunu dile getirerek yargısız infazların yapıldığını söyledi. Gergerlioğlu, OHAL ile birlikte birçok hukuksuzluğa zemin oluşturulduğuna dikkati çekerek, “KHK'lerin icat edilmesi ve yaptırıma dönüşmesiyle en az bir buçuk milyon insanı mağdur eden bir felaket yaşandı bu ülkede. Nazi'yi hatırlatan insanlık dışı uygulamaları konuşuyoruz bugün. Bir kamu görevlisini Anayasa’yı çiğneyerek işinden ediyorsunuz, sosyal yardımlaşmadan bir destek almasının, bankalarda hesap açmasının, yurt dışından bir akrabasının para göndermesini dahi elinden alıyorsunuz. Yeni katliamlar yaşatmaya çalışıyorsunuz. KHK mağdurları ‘biz gidiyoruz’ dediklerinde onu da izin vermeyerek bu ülke sınırlarında ölüme mahkum ediyorsunuz. Herkesi terörist ilan etmiş bir iktidar ile karşı karşıyayız” dedi.





‘DEVLET KALMAMIŞ’





Gergerlioğlu, HKK’lilerin çaresiz bırakıldığının altını çizerken, KHK ile zulme uğrayan ve ölüme terkedilen yurttaşların fotoğraflarını işaret ederek, “Bugün KHK ile zulmedilen insanların fotoğrafları da bizimle. Dünya görsün, Türkiye'deki adaletsizliğin ve zulmün hali budur. Türkiye böylesine hukuksuz bir ülkedir. Hangi dehlizlerde işkence ediliyor bilinmiyor. Tüm dünya duysun Türkiye'de OHAL zulmü yaşatılıyor. Her muhalife zulüm yaşatılıyor. Siz ses çıkardığınızda baskıya maruz kalıyorsunuz. Buradaki arkadaşlarımızın tüm yolları kapanmış durumda. Bırakın hukuk devletini ortada devlet kalmamış. Ben de bir KHK'li milletvekiliyim ve diyorum ki biz susmamaya devam edeceğiz” diye belirtti.





KAYA: ÇAĞIN NEMRUTLARI





HDP İstanbul Milletvekilli Hüda Kaya da, “Mekke'de 3 yıllık bir hüzün süresi vardı. Kendi mahallelerinden dışarı çıkmaları yasaklanmıştı. Nefes aldırtılmıyordu. Çağın Nemrutları da bize aynı zulmü reva görmeye devam diyorlar. İnsanların iradesini, nefes alabilme hakkını, emekleri ile kazandıkları mesleklerini gaslediyorlar. Onurluca yaşam haklarını ellerinden aldılar. Birkaç yıldır yürekleri dağlayan hikayelere şahit olduk” dedi.





PİROĞLU: VATANSIZLIK NAZİLLERİN POLİTİKASIDIR





KHK'li olmayı “vatansızlık” olarak değerlendiren HDP’li Musa Piroğlu da, “Vatansızlık Nazilerin cezalandırma politikasıdır. İnsanların yaşadığı coğrafyada tüm haklarından koparılması hukuksuzluğun yüzüdür” diye konuştu.





İSLAM: BAŞINIZI DİK TUTUN ‘GİDECEKLER’





Bağımsız milletvekili Cihangir İslam da ülkede yaşanan hukuksuzluklara dikkati çekerek, “Başınızı dik tutun bunlar gidecekler. Bu iktidarın sadece zulmü, baskıyı, hak ihaleleri ile iktidarını sürdürenlere karşı biz birlik olmalıyız. Bizler ittifakı kurarsak KHK'ler gidecek. KHK'ler gitmezse iktidar gidecek” mesajını verdi.





TUTAL’DAN MÜCADELE VURGUSU





Yeşiller ve Sol Partisi Eş Genel Sözcüsü Sinan Tutal da, KHK uygulamalarının 12 Eylül 1980 darbesi uygulamaları olduğu belirterek, “12 Eylül faşizmine karşı demokrasi güçleri nasıl mücadele etmişse bugün de bizler mücadele edeceğiz. Ve KHK'ler gidecek biz kalacağız” diye konuştu.





ALTINER: HESABI SORULACAK





Barış Akademisi Tuna Altıner de KHK uygulamalarının insan suçu olduğunu söyleyerek, yaşanan hukuksuzlukların hesabının sorulacağının altını çizdi.





‘DUYARSIZ KALMAYIN’





Katılımcıların konuşmasının ardından basın açıklamasını KHK ile görevinden ihraç edilen Emine Yüzgeç okudu. KHK’liler için Türkiye’nin Nazi kampı olduğunu vurgulayan Yüzgeç, “Bizler vatansız, yurtsuz görülüyoruz. Yalnızca işsiz bırakılmadık; tüm yurttaşlık hakkımız ellerimizden alındı. Maruz kaldığımız tüm hukuksuzluğu duyurmaya çalışıyoruz. Bizim için Türkiye kocaman bir Nazi kampına dönüşmüş durumda bizler de tutsaklarız. Hukuksuzca gasp edilmeye, işkence görmeye, ağaç kökü yemeye, nesiller boyu fişlenmeye, hedef gösterilmeye, öldürülmeye maruz bırakılmaya daha fazla katlanamıyoruz. Bizlere karşı işlenen insanlık suçlarını dünyaya ilan ederek diyoruz ki, duyarsız kalmayın" diyerek BM ülkelerine seslendi.





Açıklama Hasan Hüseyin Korkmazgil'in “Bıçak Kemikte” şiirinin okunmasının ardından sona erdi.