Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, sonuna 'ironi' diye not düştüğü Twitter paylaşımında, isim vermeden Rabia işaretini yapanlarla ilgili göndermede bulundu.

Peker, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Rabia hareketini yapmaktan artık vazgeçtiğimize göre Mısır’daki olayların etkisiyle duygusal davranıp yeni doğan kızlarına Rabia ismi veren vatandaşlarımız çağrışım yapmasın diye kızlarının isimlerini değiştirseler acaba daha mı uygun olur? (İRONİ)"

Rabia işareti nasıl ortaya çıktı?







“Rabia işareti” Mısır dışındaki gösterilerde de yayıldı ve Türkiye’nin de gündemine oturdu.





İşaret, Twitter’da #R4BIA hashtag’iyle trend topic olurken, Erdoğan’ın Bursa mitinginde Rabia selamı vermesi Arap basınında da geniş yer buldu.





Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da Muğla’da katıldığı temel atma töreninde aynı işareti yaptı.





Fenerbahçeli Emre Belözoğlu ile Çaykur Rizesporlu Sercan Kaya da Rabia işaretini yeşil sahalara taşıyan isimler oldu.





İşaretin anlamı ne? Rabia kim?

Rabia, Arapça’da 4’üncü demek.





Mursi taraftarları hem toplandıkları Rabiatül Adeviyye Meydanı’na hem de Mursi’nin 4. Cumhurbaşkanı olmasına gönderme yaptıkları için bu işareti benimsedi.





Hikayesi ve sözleri 13. yüzyıl sufilerinden Feriüddin Attar'ın, kimi evliyaların hayatları ve sözlerini derlediği ünlü eseri "Tezkiret'ül Evliya"da yer almaktadır.





Rabiatül Adeviyye Meydanı adını 8. yüzyılda yaşamış sufi bir kadın şairden alıyor.





Rabia'tül Adeviyye, Basralı ünlü kadın sufidir. İlk dönem sufi şairleri arasından en önemli isimlerden biridir. İlahi aşk öğretisi kendisinden sonraki sufileri de önemli ölçüde etkilemiştir.





Rabia ailesinin 4. çocuğudur. O daha genç bir kızken anne ve babası ölmüştür. Basra'da kıtlık baş göstermiştir. O da bir ihtiyara hizmet etmeye başlar. İhtiyar daha sonra Rabia'yı azat eder.





Rabia'tül Adeviyye'nin ömrünü ilim ve ibadet ile geçirdiği, kefenini de sürekli yanında taşıdığı söylenir. İlk dönem sufi şairleri arasından en önemli isimlerden biri olan Rabia'nın İlahi aşk öğretisi kendisinden sonraki sufileri de önemli ölçüde etkilemiştir. Ayrıca zamanın şeyhleri ve mürşitleri Rabiatül Adeviyye'yi ziyaret edip sohbet meclislerinde onun derin bilgisinden ve görüşlerinden yararlanmışlardır.





Rabia'tül Adeviye birçok sufinin kendisine yaptığı evlenme teklifini geri çevirip ölünceye kadar bekar yaşamıştır. Bazı kaynaklarda "dişi aslan" olarak da anılan Rabia'tül Adeviye, 801'de Kudüs civarında vefat etmiştir.





Yirminci yüzyılda Rabia'tül Adeviye hakkında kaleme alınmış en kapsamlı eser, Margaret Smith'in master tezi olarak kaleme aldığı ve daha sonra kitaplaştırılan ve Türkçeye de çevirilen Rabia the Mystic adlı eserdir.