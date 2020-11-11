Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra ne yapacak?

Northwestern Üniversitesi Kellogg School of Management'ta pazarlama profesörü olan Tim Calkins, Trump'ın başkan olarak birçok normu çiğnediği görüşünde:

"Trump'ın şimdiye kadar gördüğümüz herhangi bir eski başkan gibi davranacağını düşünmek için herhangi bir sebebimiz yok."

İşte olasılıklardan bazıları:



Yeniden aday olabilir

ABD'nin 22'nci Başkanı Grover Cleveland, 23'üncü dönem için seçimi rakibi Benjamin Harrison'a kaybettikten sonra 24'üncü dönemde yeniden aday oldu ve bir dönem için boşalttığı Beyaz Saray'a dört yıl aradan sonra tekrar dönmüş oldu.





ABD Anayasası'na göre Başkanlık koltuğunda iki dönemden daha fazla oturmak mümkün değil. Ancak iki dönem kuralı ardışık dönemlerle ilgili değil.





Eski mesai arkadaşlarından bazıları Trump'ın 2024 seçimlerinde yeniden aday olma ihtimalinin güçlü olabileceğini söylüyor.





Eski Genelkurmay Başkanı Mick Mulvaney, geçtiğimiz günlerde "Kesinlikle Trump'ı 2024'te aday olma ihtimali yüksek olan kişilerin kısa listesine koyardım" dedi.





Trump'ın kampanya mitinglerini çok sevdiğini söylemek mümkün. Ayrıca aldığı 71,5 milyon oyla da kaybeden bir aday için alınan en yüksek oyu aldı. Bu, Amerikan halkı arasında açıkça bir desteğe sahip olduğunu gösteren bir oy.





Prof. Calkins, Trump'ın başkanlık makamından bir şekilde başkanlığa geldiğinde olduğu kadar güçlü bir markayla ayrılacağını söylüyor.





Ayrıca Donald Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr'ın da başkanlık yarışı ile ilgilendiği yönünde spekülasyonlar var. Kendisi de bu iddiaları yalanlamadı.







