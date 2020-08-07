Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye yine liste dışında! /07 Ağustos 2020 21:41

Türkiye yine liste dışında!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu en son 30 Temmuz'da güncellediği listeyi Fas'ı çıkararak tekrar yayımladı. Türkiye "güvenli seyahat edilebilir ülkeler" listesine yine dahil edilmedi.

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle mart ayında sınırlarını kapatan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeler listesini yeniledi. 

Daha önce seyahatin izin verildiği Fas'ın çıkarıldığı yeni listeye göre salgın tedbirleri kapsamında mart ayında kapatılan AB'nin dış sınırları Avustralya, Kanada, Japonya, Gürcistan, Yeni Zelanda, Ruanda, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay'a kademeli olarak açılacak.

AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde Çin'e de kısıtlama uygulanmayacak.

KIRMIZI LİSTEDE TÜRKİYE DE VAR

Türkiye, ABD, Rusya, Brezilya, Hindistan, Sırbistan ve Karadağ gibi ülkelere AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları devam edecek.

Söz konusu liste, ülkelerdeki Covid-19 durumuna ve vak'a sayısına göre tekrar güncellenecek.

AB Komisyonu da üye ülkelere, evli olmayan çiftlere uygulanan yasakların kaldırılması için çağrıda bulundu. 

Seyahat kısıtlamalarının çok sayıda çifti etkilediğine dikkati çeken Komisyon, üye ülkelerin gecikmeden sorunu çözmeleri gerektiğini ifade etti.
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