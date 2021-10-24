Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 195 yeni can kaybı ve günlük 24 bin 792 vaka /24 Ekim 2021 20:00

Türkiye'de 195 yeni can kaybı ve günlük 24 bin 792 vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 338 bin 536 Covid-19 testi yapıldı, 24 bin 792 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tablo, belirtileri ciddi veya hafif, aramızdan 24.792 kişiye daha virüs bulaştığını söylüyor. Aşılı olanların hastalığı genellikle hafif geçirdiğini biliyoruz. Aşı vücudu önceden korumaya alıyor. Risklere karşı dikkatli, aşınızı yaptırarak da hastalığa karşı baştan güçlü olun” dedi. 

Türkiye'nin 24 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: 

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