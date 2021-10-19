Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 223 yeni can kaybı ve günlük 30 bin 862 vaka /19 Ekim 2021 21:41

Türkiye'de 223 yeni can kaybı ve günlük 30 bin 862 vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 360 bin 849 Covid-19 testi yapıldı, 30 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA VE CAN KAYBINDA BÜYÜK ARTIK!

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 18 Ekim Pazartesi gününe ait verilere göre, 29 bin 240 vaka tespit edilirken, 214 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka sayısında rekor artış yaşanarak 31 bine dayandı. Yine can kaybı da artarak 220'yi geçti.

BAKAN KOCA'DAN '3. DOZ' UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Zamanı geldiği, hatta üzerinden haftalar geçtiği halde 3. doz aşısını yaptırmamış olan yaklaşık 5 Milyon kişi var. Bu grupta olanlardan hastanede yatanlar var. İnaktif aşı tercih edenlerin üçüncü dozu yaptırmalarını ısrarla talep ediyoruz. Üçüncü doz, koruma kalkanı dozudur” dedi. 

Türkiye'nin 19 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:  

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