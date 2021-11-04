Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 228 yeni can kaybı ve günlük 29 bin 482 vaka /04 Kasım 2021 21:34

Türkiye'de 228 yeni can kaybı ve günlük 29 bin 482 vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 832 Covid-19 testi yapıldı, 29 bin 482 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tablodaki aşı oranları bizi yanıltmamalı, 84 Milyon içindeki karşılıklarını dikkate almalıyız. Bir doz aşı olanların tüm nüfusa oranı %67,2’dir. İki doz aşı olanların oranı ise sadece %59. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın %70’in üzerine çıkarılması gereklidir” dedi. 

AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale,   Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Türkiye'nin 4 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:  


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