Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 237 yeni can kaybı ve günlük 27 bin 692 vaka /17 Eylül 2021 21:46

Türkiye'de 237 yeni can kaybı ve günlük 27 bin 692 vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Son 24 saatte, 27 bin 692 yeni vaka tespit edildi. 23 bin 197 kişi de sağlığına kavuşurken korona nedeniyle bugün 237 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA'DAN CAN KAYBI AÇIKLAMASI

Güncel koronavirüs tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Can kaybımız dünkü kadar fazla değil. Vaka sayımız, içinde olduğumuz hareketlilik dönemini aynı ciddiyetle yansıtıyor. Bu durum, yakın günlerde vefat sayılarına yansımaya devam edecek. Tam doz aşımızı olup, tedbirlere uyarak salgına karşı gerekli mücadeleyi vermeliyiz" dedi.

Türkiye'nin 17 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:


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