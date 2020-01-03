Ünal Karaman krizinde Berat Albayrak iddiası

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman’ın sürpriz bir şekilde takımla yollarının ayrılması birçok tartışmayı beraberinde getirdi.





Tarafsız Haber Ajansı’nda yer alan kulis habere göre Ünal Karaman’ın Trabzonspor’la yollarının ayrılmasının arkasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın olduğu iddia edildi.





Sosyal medyada tartışılan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı’nın reddettiği iddia 16 Aralık 2019’da yaşanıyor. Trabzon’da Trabzonspor ile Denizlispor arasında gerçekleşen karşılaşmada ev sahibi takım sahadan 2-1 yenik ayrılıyor.





Maçın ardından Trabzon’lu olan Berat Albayrak’ın Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman’a “Bu nasıl futbol hoca?” diye tepki gösterdiği, Ünal Karaman’ın da bakana yönelik “Bu nasıl ekonomi diye biz size soruyor muyuz” yanıtını verdiği belirtiliyor.





Bunun üzerine Ahmet Ağaoğlu’nun Trabzonspor Kulübü Başkanı seçilmesinde büyük rol oynayan Berat Albayrak’ın Ağaoğlu’ya yönelik “Ligin ilk yarısı biter bitmez Ünal Karaman’ı paketleyin” dediği ifade ediliyor.





Bu kez devreye Ünal Karaman’ın gitmesini istemeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu giriyor. Trabzonlu olan Soylu da “Ünal’ı gönderemezsiniz. İzin vermem ben bu olaya… Ünal Hoca’ya hep beraber sahip çıkacağız” diyor.





Ünal Karaman’a çok yakın bir isim olan Trabzon Emniyet Müdürü’nün de devreye girerek olayın büyüdüğü ve krizin Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na kadar ulaştığı belirtiliyor. Saray’dan çıkan kararla Berat Albayrak’ın isteği yerine geliyor.





Ünal Karaman’a ilişkin bir diğer iddia ise Karaman’ın Trabzonspor’un divan kurulu üyesi olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu’yu makamında ziyaret etmesiyle ilgili. Ziyarete ilişkin çekilen fotoğrafların ardından Karaman’a “Trabzonspor teknik direktörü, CHP’li bir ismi nasıl ziyaret eder” tepkisi gösteriliyor.