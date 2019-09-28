Yeni Aile Dergisi yeni sayısı basıldı

Bir süredir basılamayan Yeni Ailem Dergisi okuyucusu ile yeniden bulışmak için gün sayıyor



Derginin Ekim sayısı matbaadan çıktı ve abonelerine gönderilmeye başlandı. Aybaşından itibaren yeniden okuyucusu ile buluşacak Yeni Ailem Dergisi'nin bu ayki konusu 'Tasarruf'

Aylık olarak yayınlanan, içerisinde çocuklarımız ve Ailemiz için uzmanlar tarafından hazırlanan dergide aile içi iletişim, sağlık, çocuk sağlığı, ilahiyat-maneviyat, psikoloji, pedagoji ve eğitim alanlarında yazılar bulunmakta.





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