Samanyolu Haber /Gündem / Yeni Aile Dergisi yeni sayısı basıldı /28 Eylül 2019 10:48

Yeni Aile Dergisi yeni sayısı basıldı

Bir süredir okuyucusu ile buluşamayan Yeni Aile Dergisi yeni sayısı basıldı

SHABER3.COM

Bir süredir basılamayan Yeni Ailem Dergisi okuyucusu ile yeniden bulışmak için gün sayıyor 
Derginin Ekim sayısı matbaadan çıktı ve abonelerine gönderilmeye başlandı. Aybaşından itibaren yeniden okuyucusu ile buluşacak Yeni Ailem Dergisi'nin bu ayki konusu 'Tasarruf'
Aylık olarak yayınlanan, içerisinde çocuklarımız ve Ailemiz için uzmanlar tarafından hazırlanan dergide aile içi iletişim, sağlık, çocuk sağlığı, ilahiyat-maneviyat, psikoloji, pedagoji ve eğitim alanlarında yazılar bulunmakta. 

Abonelik: https://abone.yeniailem.com/cart.php?gid=1

Whatsapp: +49 2773 7456295.


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