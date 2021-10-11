Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan'da koronavirüs aşısı olan gençlere yönelik ilginç uygulama /11 Ekim 2021 23:10

Yunanistan'da koronavirüs aşısı olan gençlere yönelik ilginç uygulama

Yunanistan'da salgınla mücadele kapsamında koronavirüs aşısı olan 15-17 yaş arası gençlere 50 GB mobil veri paketi hediye edileceği belirtildi.

SHABER3.COM

sol.org.tr'de yer alan habere göre Yunanistan'da Covid-19'a karşı aşılanan gençler, bugünden itibaren ücretsiz 50 GB mobil veri paketinden yararlanmaya başladılar.

15-17 yaş arası olup koronavirüse karşı aşılanan gençler, cep telefonu sağlayıcısı veya mevcut tarifesi ne olursa olsun internet paketinden faydalanma hakkına sahip.

Veri paketi başvurusu, aşı olan 17 yaşından genç çocukların ebeveyni veya vasisi tarafından devletin sağladığı internet adresinden veya Vatandaş Hizmet Merkezinde gerçekleştiriliyor.

Veri paketi, aylık kullanım 10 GB ile sınırlandırılarak beş ay geçerli olacak.

Yunanistan daha öncesinde de 18-25 yaş arasında olup aşı olan genç yurttaşlarına 150 avro (bin 560 lira) değerinde bir kart verme kampanyasına imza atmıştı. Söz konusu kart uçak ve vapur biletleri, otel rezervasyonları, müzik, tiyatro, sinema, müze ve arkeoloji alanı gibi seyahat ve eğlence masraflarını da kapsamaktaydı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yunanistan'da koronavirüs aşısı olan gençlere yönelik... Sonraki Haber >>

Lübnan'ın petrol tesisinde büyük yangın

Lübnan'ın petrol tesisinde büyük yangın

'Erdoğan, yalanlarıyla halkı trajediye hazırlamak istiyor'

'Erdoğan, yalanlarıyla halkı trajediye hazırlamak istiyor'

Erdoğan’dan şarkılar: Ah bu hayat çekilmez!

Erdoğan’dan şarkılar: Ah bu hayat çekilmez!

Tantan: Bugün hukuksuzluğa imza atanlar, yargılanacağını asla unutmasın

Tantan: Bugün hukuksuzluğa imza atanlar, yargılanacağını asla unutmasın

Köylüleri jipiyle ezerek öldüren bakan oğlu gözaltında

Köylüleri jipiyle ezerek öldüren bakan oğlu gözaltında

10 Ekim Ankara Katliamı anmasına polis müdahalesi

10 Ekim Ankara Katliamı anmasına polis müdahalesi

Erdoğan'ın mitinginde kalan yiyecekleri vatandaşlar topladı

Erdoğan'ın mitinginde kalan yiyecekleri vatandaşlar topladı

Erdoğan’dan yeni bir promter kazası!

Erdoğan’dan yeni bir promter kazası!

Karamollaoğlu: ‘Ayşe Özdoğan Hanım’a gösterilen yaklaşımı tasvip edemiyorum’

Karamollaoğlu: ‘Ayşe Özdoğan Hanım’a gösterilen yaklaşımı tasvip edemiyorum’

Zabıtalardan öldüresiye dayak

Zabıtalardan öldüresiye dayak
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:53:49