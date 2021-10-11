Yunanistan'da koronavirüs aşısı olan gençlere yönelik ilginç uygulama





15-17 yaş arası olup koronavirüse karşı aşılanan gençler, cep telefonu sağlayıcısı veya mevcut tarifesi ne olursa olsun internet paketinden faydalanma hakkına sahip.





Veri paketi başvurusu, aşı olan 17 yaşından genç çocukların ebeveyni veya vasisi tarafından devletin sağladığı internet adresinden veya Vatandaş Hizmet Merkezinde gerçekleştiriliyor.





Veri paketi, aylık kullanım 10 GB ile sınırlandırılarak beş ay geçerli olacak.





Yunanistan daha öncesinde de 18-25 yaş arasında olup aşı olan genç yurttaşlarına 150 avro (bin 560 lira) değerinde bir kart verme kampanyasına imza atmıştı. Söz konusu kart uçak ve vapur biletleri, otel rezervasyonları, müzik, tiyatro, sinema, müze ve arkeoloji alanı gibi seyahat ve eğlence masraflarını da kapsamaktaydı.