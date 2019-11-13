Ahmet Altan'ın tutuklanmasına itiraz

1.138 gün sonra 4 Kasım'da tahliye edilen gazeteci-yazar Ahmet Altan hakkında bir hafta sonra yeniden tutuklama kararı çıkarıldı.





Altan’ın avukatı Figen Çalıkuşu tutuklama kararına itiraz etti.





T24'ün haberine göre Çalıkuşu, “Karar mahir bir şekilde medyaya derhal sızdırılmıştır. Karar sanık tarafında olmadığına ve saat 17:00'de yazıldığına göre bu karar medyaya 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilmiştir. Bu durumun yasal ve mesleki sorumluluğu vardır, cezai müeyyidesi bulunur.” ifadesini kullandı.







Avukat Figen Çalıkuşu'nun Ahmet Altan için verdiği itiraz dilekçesi şöyle:





"Savcılık tarafından 06.11.2019 tarihinde, Ahmet Altan’ın hükümle birlikte tahliyesine itiraz başvurusu 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmiş, dosya 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiştir.





27'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 100'üncü maddesinde sayılmayan, yasal olmayan dayanak ve uydurulmuş gerekçeler ile itiraz kabul edilmiştir.





26'NCI AĞIR CEZA TAMAMLADIĞI YARGILAMADA HÜKÜM VERDİ





Bu karara karşı CMK 271/4 maddesinin son cümlesi olan ‘ancak ilk defa merci tarafından verilen tutuklama kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir’ hükmüne göre itiraz etmekteyiz.





1-26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi 2019/252 esas sayılı dava dosyası üzerinden tamamladığı yargılamada hüküm vermiştir.





2-Ahmet Altan da hüküm ile tahliye edilmiştir. Mahkeme, somut olayın özelliklerine göre tutuklama ile aynı şartlara sahip adli kontrolün tatbikini yeterli görmüştür.





38 ay İstanbul Silivri Cezaevi'nde tutuklu kaldıktan sonra 4 Kasım'da tahliye edilen Ahmet Altan cezaevi önünde kendisini karşılayan kızı Sanem Altan'a böyle koşmuştu.





Verilen karar ara karar değil, “hüküm”dür.





3-Dava dosyası Yargıtay incelemesinden geçmiştir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinde suçun vasfının değiştirerek görüş bildirmiştir. Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi de 2019/521-4769 sayılı kararında suçun, örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım etme suçu olacağı görüşü ile kararı bozmuştur.





4-26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nin savcısı da Yargıtay Bozma kararına uyulmasını talep etmiş ve neticede mahkeme bu bozma kararına uymuş ve Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi kararına uygun olarak hüküm kurmuştur.





Bu noktada sanık lehine usulü kazanılmış hak oluşmuştur. Artık aleyhe bozma yasağı vardır.





5-Artık ilk derece mahkemesi dosyadan el çekmiştir ve bu hüküm ile ilgili denetleme ve karar verme yetkisi yasa yolunda yetkili üst mahkemelere geçmiştir.





6-Biliyoruz ki;





CMK’da itiraz hükümden önce verilen yani bu dosyadaki itirazın konusu “hüküm” adı verilen son karardan önce verilen ve son karara esas teşkil etmeyen ara kararlardır.







Savcılığın da hükümle verilen tahliye kararına itiraz yoktur. CMK’da böyle bir hak için düzenleme mevcut değildir.





ÜST MAHKEME YETKİSİNİ GASP EDEREK İNCELEME YETKİSİ YOK





Bu itirazın 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddi üzerine gene bir ilk derece mahkemesi durumunda olan 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin de yasa yolu başvurusunda yetkili olan üst mahkeme yetkisini gasp ederek inceleme ve karar verme yetkisi yoktur.





7-Ama gelinen bu yasal düzenlemeye aykırı süreç sonucunda, verilen karara karşı artık;





Savcısı’nın tutuklama isteminin hâkim tarafından reddedilmesi halinde Cumhuriyet savcısının bu karara itiraz etmesi halinde, merci Cumhuriyet savcısının bu itirazını haklı bularak sanığın tutuklanmasına karar verdiği bu durumda sanığın özgürlüğü kısıtlanmış olacağından, bu koruma tedbirine (ceza muhakemesi tedbirine) başvurulmasına dair karara itiraz hakkı ve verilen kararın denetlenmesi olanağı CMK 271/4 son gereği olduğundan yasal hakkımızı kullanmaktayız.





8- Esas olan; kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının korunması, yani bireyin tutuklanmaması veya bihakkın serbest bırakılması veya tutukluluğun adli kontrol tedbirine çevrilmesidir.





YARGITAY DENETİMİNDEN GEÇEN DOSYA!





3 yılı aşkın süredir devam eden ve Yargıtay denetiminde de geçen dava dosyası kapsamında, esasa dair yargılamayı yapan 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi oy birliği ile tahliyeye karar verirken, Ahmet Altan hakkında yurt dışı çıkış yasağı konularak ‘sanığın üzerine atılı suçun niteliği, tutuklulukta geçirmiş olduğu süre, tutuklamanın koruma tedbiri mahiyetinde olması, tutuklama tedbiri ile öngörülen hukuki faydanın adli kontrol tedbiri ile de sağlanabileceği hususunda mahkememizde oluşan kanaat dikkate alınarak sanığın tahliyesine’ karar vermiştir.





Ahmet Altan yeniden tutuklama kararının hemen akabinde sivil polisler tarafından evinde gözaltına alındı.





9- 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi anlaşılmaz bir şekilde mahkeme kaleminde hazır olmama karşın verdiği kararı benden, sanık avukatından gizlemiş, mahkeme başkanı kararın tarafıma verilmemesi yolunda talimat vermiştir.





Ama karar mahir bir şekilde medyaya derhal sızdırılmıştır. Karar sanık tarafında olmadığına ve saat 17:00'de yazıldığına göre bu karar medyaya 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilmiştir. Bu durumun yasal ve mesleki sorumluluğu vardır, cezai müeyyidesi bulunur.





10- Medyadan gördüğüm üzere 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi dosya kapsamına aykırı ve yasal izahı olmayan, CMK’da 100’de yazılı tutuklama koşullarına aykırı gerekçeler uydurarak tutuklama kararı verebilmiştir.







"DOSYADA HİÇ İNCELEME YAPMADAN KARAR VERİLDİ"





Bu gerekçeleri karardan bir gün önce göreve atanan, daha önce dosyada hiç inceleme yapmamış, kapsamlı dava dosyasına vakıf olmayan mahkeme başkanı nasıl verebilmiştir ki Yargıtay bu dosyada denetim ve incelemesini yapmıştır.





Yargıtay kararında, bu tutuklama gerekçelerinin hiç birisi yoktur. Yargıtay bozma kararına uygun hüküm verilmiş dosyada, böylesi bir keyfiyet ve hukuksuzluğa izin verilmemelidir.





Yargıtay bozma ilamına uygun verilen hükme rağmen ve ‘temyiz sürecinde cezanın ağırlaştırma ihtimali’ gibi bir gerekçeyi, tutuklama gerekçesi 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi yapamaz.





Sanık lehine usulü kazanılmış hak doğmuştur. Aleyhe bozma yasağı vardır.





26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nin itiraz eden savcısı da esas hakkındaki mütalaada Yargıtay 16 Ceza Dairesi'nin bozma kararına uygun görüş bildirmiştir.





27'NCİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ YARGITAY'IN ÜZERİNDE BİR MAHKEME MİDİR?





Cezanın sanık aleyhine değil tam da tersine lehine değişme ihtimali vardır.





Yargı reformu kapsamında Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 7'nci maddeye ekleme yapılmıştır; ‘eleştiri amaçlı düşünce açıklamak suç değildir. Bu değişiklik müvekkilim hakkında verilen Yargıtay bozma kararından sonraki lehe değişikliktir ve sanığın durumunu doğrudan etkilemektedir.





27'nci Ağır Ceza Mahkemesi, yoksa Yargıtay’ın da üzerinde bir mahkeme midir?





Yasalar ile bağlı değil midir?





Bu görev suçudur.





11- Bir bu kadar vahim diğer durum ise Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun adli kontrol düzenlemesinin yok sayılmasında karşımıza çıkmaktadır;





"ADLİ KONTROL" TUTUKLAMAYA ALTERNATİF BİR DÜZENLEME





CMK’nın 100'üncü maddesi ve 109'uncu maddenin gerekçesine göre adli kontrol kurumunun tutuklamaya alternatif olarak düzenlendiği bilinmektedir, bunda bir tereddüt yoktur.





Artık tutuklama tedbirine alternatif olarak, gelinen aşamada ölçülülük ilkesi gereği adli kontrol şartı uygulanmış ve tahliye kararı verilmiş ise bu karardan dönülemez.





Gelinen aşamada tutuklama tedbirinden vazgeçilerek adli kontrol şartı uygulaması kararı verilmiş olması, Aleyhe bozma yasağı, usulü kazanılmış hak, 38 aydır tutuklukta geçen süre,





TMK 7'nci maddedeki sanık lehine olan yeni yasal düzenleme gereği temyiz sürecinin sanık lehine değişme yolundaki kuvvetlilik,





Ahmet Altan’ın tahliye edildikten 8 gün sonra evinde gözaltına alınmasına göre kaçma şüphesinden söz edilemeyeceği, delillerin tamamının toplanmış olmasına göre yasal anlamı ve dayanağı olmayan, dosya kapsamına aykırı uydurulmuş gerekçeler ile,





Yargıtay ve istinaf mahkemesinin yetkisini gasp ederek kendi yetkisinde olamayan tutuklama kararını veren 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin 12.11.2019 tarihli tutuklama kararının kaldırılması ve Ahmet Altan'ın tahliyesine karar verilmesini dilerim."