Batı Karadeniz sele teslim; Risk tehlikeli boyuta ulaştı

Batı Karadeniz’de sağanak nedeniyle su baskınları ve sel felaketleri yaşanıyor. AFAD, Batı Karadeniz’de bulunan bazı il ve ilçeler için “taşkın riski tehlikeli boyuta ulaşmıştır” uyarısı yaptı. Yağışın etkili olduğu Kastamonu’nun İnebolu ve Bozkurt ilçelerinde çaylar taştı, dükkan ve evlere su bastı, köprüler yıkıldı.







Ülkenin Batı Karadeniz bölgesinde şiddetli yağışlar devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), vatandaşların sel ve ani su yükselmesine karşı güvenli alanlarda olmalarını, araçlarını dere kenarından çekmelerini ve acil durumlarda 112’yi aramalarını istedi. Batı Karadeniz bölgesinde “kırmızı” renkli uyarı verilen 6 ilde etkili şiddetli yağış ve sel baskınlarına karşı alınan tedbirleri paylaşılarak, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.





KASTAMONU, SİNOP, BARTIN, KARABÜK, ZONGULDAK VE DÜZCE’DE YAĞMUR GECE DE SÜRECEK

Meteoroloji’nin kırmızı renkli uyarı verdiği Batı Karadeniz’de devam eden şiddetli sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Zonguldak ve Düzce illerinde bu geceye kadar devam etmesi beklenen sağanak yağışlar için 2 bin 552 personel ile 826 araç ve ekipman görevlendirildi.





KASTAMONU’DA EN AZ 4 KÖPRÜ YIKILDI

Kastamonu’nun İnebolu ve Bozkurt ilçelerinde sağanağın ardından taşan çaylar nedeniyle su baskınları oluştu. İlçede gece saatlerinden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle İnebolu Çayı taştı. Taşan çay, çevredeki kameriyelere, dinlenme alanlarına ve Üreticiden Tüketiciye Köylü Pazarı’na zarar verdi. Taşkın nedeniyle ilçedeki bazı evlerin alt katları su altında kaldı.





İnebolu’da sabaha karşı etkisini artıran yağış nedeniyle ilçe merkezinden geçen Söke Çayı taştı. Çay üzerinde yayaların kullandığı 2 köprü de yıkılarak suya kapıldı. Çay üzerinde bulunan 4 köprü de yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Çayın taşmasıyla binaların giriş katlarında bulunan ev ve iş yerlerini su bastı. Emniyet ve zabıta ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren anons yaparak giriş ve birinci katta oturanları üst katlara çıkmaları konusunda uyardı.





BOZKURT’TA EZİNE ÇAYI TAŞTI

Geçen yıl 11 Ağustos’ta sel yaşanan Bozkurt ilçesinde de Ezine Çayı’nın sağanağın ardından debisi yükseldi. Su, şehir merkezine yayılmaya başladı. Ezine Çayı üzerinde bulunan menfez köprüler zarar gördü. Polis ve belediye ekipleri, vatandaşlara çay kenarına yaklaşmamaları ve yüksek yerlere çıkmaları konusunda uyarıda bulunuyor.





Bozkurt İlişi köyünden geçen çayın taşması sonucu köydeki bazı evler su altında kaldı. Evlerde kalanların tahliye edilmesine çalışılıyor. Köylerinin yarısının sular altında kaldığını belirten Karal, “Birinci katlarda kalanları kurtarmaya çalışıyoruz. Gerekli müdahaleleri yapmaya çalışıyoruz” dedi. Belediye ve DSİ ekipleri de bölgede çalışma yürütüyor.





AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kastamonu’nun İnebolu, Bozkurt, Abana, Çatalzeytin, Küre, Pınarbaşı, Şenpazar, Cide ilçeleri, Karabük Merkez ile Ovacık ve Safranbolu ilçeleri, Zonguldak’ın Devrek ve Gökçebey ilçeleri, Bartın ve Sinop’un Ayancık ilçesi için uyarı yapıldı. Uyarıda, “Yukarıdaki il ve ilçelerde taşkın riski tehlikeli boyuta ulaşmıştır” denildi.





BARTIN’DA HEYELAN OLDU, 3 KÖPRÜ ULAŞIMA KAPATILDI

Bartın’da etkili olan sağanak nedeniyle merkeze bağlı caddelerde su taşkınları oldu. Kentin Çatmaca bölgesinde etkisini sürdüren yağış nedeniyle bazı sokak ve caddelerde su taşkınlarının olduğu gözlendi. Bartın’da yaşanabilecek olumsuz durumlarla mücadeleye destek vermek amacıyla Ankara, Bursa ve Eskişehir’den 10 personel, 4 araç ve 1 adet paletli kurtarma aracı görevlendirilirken, il merkezinde 4 bina, merkez Epçiler Köyü ile Kurucaşile ilçesi Dizlermezeci köyünde birer konut tahliye edildi, Hasankadı yolundaki heyelan nedeniyle yol ile 3 köprü ulaşıma kapatıldı.





KARABÜK’TE BİRDEN FAZLA HEYELAN OLDU

Karabük’ün Yenice ilçesinde de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlçede dün başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Yaşanan heyelan nedeniyle Necati Ören Caddesi ulaşıma kapandı. Ibrıcak köyünde tarım alanları zarar gördü, kara ve demir yolları geçen iki köprüden kontrollü geçiş sağlanıyor. Değirmenyanı köyünde de heyelan nedeniyle ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. İlçede tehlike altındaki yol, köprü ve hemzemin geçitlerde İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.





Kriz masası oluşturan Karabük Valiliği, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı. İlçede dün sağanak nedeniyle Şeker Deresi’nin üzerinde bulunan köprünün bir bölümü kısmen çökmüş, bazı iş yerlerini su basmış, heyelan nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanmıştı. Atatürk Mahallesi’nde yaşanan heyelan nedeniyle yan yol ulaşıma kapanmıştı.





ZONGULDAK’TA 30 EV TAHLİYE EDİLDİ

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde Çay Mahallesi Gaziler Caddesi’nde bulunan Gaziler Deresi’nin debisinin yükselmesi sonucu caddeyi su bastı. Harekete geçen AFAD ve Gökçebey Belediyesi ekipleri, bot yardımıyla bazı vatandaşların evlerinden çıkmasını sağladı. Bölgede şu ana kadar 30 evin tahliye edildiği, 100’ün üzerindeki kişinin güvenli bölgeye taşındığı öğrenildi.