Demirtaş'tan Erdoğan'a teklif: İki saat için çıkayım. Var mısın?

Erdoğan’ın, “Sen bir tane miting yap bakalım orada. Sen önce kendi tabanına bir sinyal ver bakalım. Senin tabanının şu anda miting yapacak mecali kaldı mı?” sözlerine Demirtaş “HDP zaten meydanlarda” yanıtını verdi.
"VAR MISIN?"
Demirtaş’ın paylaşımı şu şekilde:
"Erdoğan, miting yapmıyorum diye merak etmiş. HDP zaten meydanlarda. Yine de çok istiyorsan haydi! İki saat için çıkayım, tek bir megafonla Yenikapı’ya gideyim. Ertesi gün de sen, devletin tüm imkanlarıyla aynı meydana çık. Bir kişi eksik toplayan siyaseti bıraksın. Var mısın?"
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