Demirtaş'tan Erdoğan'a teklif: İki saat için çıkayım. Var mısın?

"VAR MISIN?"





"Erdoğan, miting yapmıyorum diye merak etmiş. HDP zaten meydanlarda. Yine de çok istiyorsan haydi! İki saat için çıkayım, tek bir megafonla Yenikapı’ya gideyim. Ertesi gün de sen, devletin tüm imkanlarıyla aynı meydana çık. Bir kişi eksik toplayan siyaseti bıraksın. Var mısın?"





Tutuklu HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisi ve partisi için söylediklerine yanıt verdi.Erdoğan’ın, “Sen bir tane miting yap bakalım orada. Sen önce kendi tabanına bir sinyal ver bakalım. Senin tabanının şu anda miting yapacak mecali kaldı mı?” sözlerine Demirtaş “HDP zaten meydanlarda” yanıtını verdi.Demirtaş’ın paylaşımı şu şekilde: