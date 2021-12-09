Samanyolu Haber /Politika / Demirtaş'tan Erdoğan'a teklif: İki saat için çıkayım. Var mısın? /09 Aralık 2021 21:40

Demirtaş'tan Erdoğan'a teklif: İki saat için çıkayım. Var mısın?

"Sen bir tane miting yap bakalım orada. Sen önce kendi tabanına bir sinyal ver bakalım." ifadeleriyle eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın muhalefete yaptığı miting çağrısını eleştiren Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a, Demirtaş sosyal medya üzerinden bir teklifle cevap verdi.

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Tutuklu HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisi ve partisi için söylediklerine yanıt verdi.

Erdoğan’ın, “Sen bir tane miting yap bakalım orada. Sen önce kendi tabanına bir sinyal ver bakalım. Senin tabanının şu anda miting yapacak mecali kaldı mı?” sözlerine Demirtaş “HDP zaten meydanlarda” yanıtını verdi.

"VAR MISIN?"

Demirtaş’ın paylaşımı şu şekilde:

"Erdoğan, miting yapmıyorum diye merak etmiş. HDP zaten meydanlarda. Yine de çok istiyorsan haydi! İki saat için çıkayım, tek bir megafonla Yenikapı’ya gideyim. Ertesi gün de sen, devletin tüm imkanlarıyla aynı meydana çık. Bir kişi eksik toplayan siyaseti bıraksın. Var mısın?"

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