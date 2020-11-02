Ermenistan'dan uluslararası soruşturma çağrısı

Türkiye’nin Azerbaycan saflarında savaşmak için Suriye’den militan gönderdiği iddia ediliyor. Bu konuda başta Rusya ve Ermenistan olmak üzere birçok ülke bu iddiaları destekleyen kanıtlar olduğunu belirtiyor.







Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bugün Suriyeli militan iddialarını bir kez daha yineledi ve uluslararası soruşturma çağrısı yaptı.





Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, hafta sonunda “iki Suriyeli militan yakalandığını” duyurdu.





Paşinyan, Facebook üzerinden paylaştığı mesajda, "Yabancı paralı askerlerin dahli sadece Dağlık Karabağ ve Ermenistan'ın güvenliğine değil, uluslararası güvenliğe de bir tehdit oluşturuyor. Bu meselenin bir uluslararası soruşturmanın konusu olması gerekir" dedi.





Yakalanan cihatçılardan birinin Suriye'nin Hama kentinden geldiği, diğerinin ise İdlibli olduğu ileri sürülmüştü.





Azerbaycan ve Türkiye ise bölgeye Suriye'den militan taşındığı iddialarını reddediyor.





Taraflar ateşkes kararlarına rağmen karşılıklı ihlallere devam ediyor.



