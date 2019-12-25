Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Portakal'dan çok konuşulacak bir iddia /25 Aralık 2019 21:56

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak bir iddia

Kanal İstanbul projesi ile ilgili ÇED raporundaki Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü görüşünün sızdırılmasıyla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

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Gazeteci ve Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kanal İstanbul projesine yönelik hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunda yer alan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü görüşünün nasıl sızdırıldığının araştırılması için müfettiş görevlendirildiğini iddia etti.

Portakal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tuhaflığa bakar mısınız? İddiaya göre @TCTarim bakanlığı, #Kanalİstanbul#çed raporundaki @dsi_gn_md görüşünün nasıl sızdırıldığını araştırsın diye müfettiş atamış. Duyarlı, vicdan sahibi bir çalışan olamaz mı acaba?" ifadelerini kullandı.
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