Mansimov: Erdoğan'ı abi-kardeş bildim!

SAMANYOLUHABER- Azerbaycan ve Türkiye vatandaşı işadamı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu 18 Mart'ta tutuklandı.





Gurbanloğlu'nun Saray medyasının ve ulusalcıların iddia ettiği "Hizmet Hareketi ile yakın olduğu için" değil, mal varlığına el koymak için tutaklandığı iddia ediliyor.





MALLARINA ÇÖKMEK İÇİN HAPSE ATTILAR





Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın Gurbanoğlu'nun Bodrum Yalıkavak Marinası'nı gasp ettiği de belirtiliyor.





Azeri petrol devi SOCAR (İzmir Aliağa'da Star Rafineri'nin sahibi) grubu yöneticilerinin kendisine komplo kurduğunu iddia eden Gurbanoğlu açlık grevine başlamıştı.





Gurbanoğlu cezaevinden yazdığı Azerice mektupta çarpıcı ifadeler kullandı.





Mektubunda, “Erdoğan’ın sözüyle mallarımı Türkiye’ye taşıdım. İsviçre vatandaşlığından imtina edip Türkiye vatandaşlığını seçtim” diye yazan Mansimov, “Erdoğan’ı abi, kardeş bilirdim.” dedi.





Mübariz Mansimov Gurbanoğlu'nun Azerice yazdığı mektup:







“D?y?rli Az?rbaycan v? Türkiy? xalqı!





İller önci 2013-cü ilde bir qrup Azerbaycanlılar terefinden Rus dövletine rüşvet veririk menim Rusiya'da şirketimi ele keçirib batırmaya çalışdılar ve bunu bacardılar.





Bezi Azerbaycanlılar üzünden 2017-ci ilde Palmali Rusiya'nın batmasına nail oldular. 50 gemim bezi Azerilerin ve Ermenilerin eline keçdi.





2014-cü ilde SOCAR-ın rehberi Rövneq Abdullayev eynisini mene qarşı etmeye başladı. SOCAR ile ortaq olduğumuz şirketlerden bir oğru kimi belli mallarımı ve 14 gemimi ele keçirdiler.





O qeder qudurdular ki, ortaq olmadığımızı gözümün içine baxa-baxa söylediler, halbuki ortaq olduğumuzu bütün Azerbaycan xalqı bilirdi. Yeni, Azerbaycan'da meni sıxışdırıb kenarlaşdırmağa başladılar.





Ve men yene de “veten sağ olsun” dedim ve olanları sineye çekdim. İndi bu gün sağ olsun Türk edalet sistemi meni buraya – hebsxanaya qapatdı. Özleri bilir ki, menim f... ile bir işim olmadı, ola bilmez de. Dövletin içindekiler, hüquq sisteminin içindekiler bunu bilirler.





Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan ve eniştesi Ziya Ülgen'in ortak olduğu BMZ Denizcilik'e ait gemileri kiralamıştı.

ERDOĞANI ABİ, QARDAŞ BİLDİM





Hörmetli cümhurbaşqanım Recep Tayyip Erdoğan'ın belki de olanlardan xeberi yox bele. Men her zaman onu dünyada en edaletli ve düzgün başkan, abi–qardaş bildim. Sırf onun tövsiyyesine göre, 2015-de şirketlerimi Türkiye'ye köçürtdüm.





2019-da xaricde hardasa heç bir şirketim qalmadı. Olanlara da merkez olaraq Türkiye'ni seçdim. 2016-cı ilde her kes Türkiye'den qaçarken Türkiye memleketime valyuta daxil olsun dey?, xarici şirketlerdeki pulları Türkiye'ye getirdim.





Çünki menim üçün cenab Receb Tayyib Erdoğan'ın söyledikleri emirdir. 2013-ci ilde cenab Receb Tayyip Erdoğan meni “Maltada ne işin var Mübariz şirketlerini Türkiyeye daşı. Türk oğlunun vetenine xeyir vermesi lazım” çağırışını bir komandirin emri kimi yerine yetirmeye başladım.





Bununla da yetinmeyib cenab Receb Tayyip Erdoğanın 2005-de “Mübariz, neden Türk vetendaşı deyilsin dediyinde” İsveçre vetendaşlığından imtina edib Türkiye vetendaşlığını seçdim. Eceba, yanlışmı etdim?





BU BAŞ VER?NL?R TÜRKİY?D?Mİ OLUR?





İllerci Türkiye'nin hüquq dövleti olduğuna inandım ve her zaman hüquq yolunu seçdim. “Mübariz bunu sen? nece etdiler Türkiye'de” deye özümden soruşuram. Üreyim sinemden çıxmaq üzredir v? buna cavab tapa bilmirem.





İnanmıram, bura Türkiye mi? Bu baş verenler Türkiye'de mi olur?





Düşünürem ki, bu qeder asamnı bir insanın haqqını ezib keçmek, teesüüf ki, bir cavab tapa bilmirem. Anladığım qederile meni sifariş edenler insanlardan oğurladıqları pullarla çox böyük pullar ödeyibler.





Bu saatdan sonra heç çaşmam kamerada nüve bombası tapsalar. Türkiye edaletine seslenirem. Bu saatdan sonra halal pul qazanmış iş adamları gelib Türkiye'ye investitsiyamı qoyar mı? Avropa vetendaşlığından çıxıb Türkiye vetendaşlığımı alar mı?





Amma men size sizden ferqli olduğumu sübut edecem. Özümü Allah'a teslim edib ölüm orucumu sonuna qeder davam etdireceyem. Siz meni bu qefesde tuta bilmezsiniz. Allah'ın izniyle qısa zamanda Allah'ın emri ve hökmüyle yolumun sonuna çataram.





Mübariz Mansimov Gurbanoğlu 2007 yılında dönemin başbakanı Erdoğan tarafından Türkiye vatandaşlığına kabul edilmişti.

Siz zavallılarda ne ürek, ne vicdan, ne qeyret olduğunu çox insan görür. Menim sevdam ve dualarım sadece, şerefli haqq yolunu seçen insanlaradır. Ve son olaraq, Türk dünyasının gelmiş ve keçmiş en böyük liderlerinden olan Ulu önder Atatürk'ün bir sözünü söylemek isteyirem?





Meni görmek mütleq üzümü görmek demek deyildir. Menim fikirlerimi, menim duyğularımı anlayırseanız, hiss edirseniz, bu kifayetdir.





Hamınızın önünde baş eyirem, böyüklerin ellerinden, kiçiklerin gözlerinden öpürem.





Allaha emanet olun, halal yaşayın.





Mübariz Mansimov Qurbanoglu”