Ortadoğu'daki değişen dengeler Türkiye'yi nasıl etkiler?

Çin, Rusya ve İran, ABD'ye meydan mı okuyor?





"Savaş suçlusu Esad'ın savaşı kazanması büyük utanç"





ABD sessiz kalarak örtülü onay mı veriyor?





"ABD, Şam ve Kürtler arasında uzlaşıyı teşvik etmeli"

Esad ile normalleşme, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesi anlamına gelecek. Bölgedeki askerlerinin sayısını ciddi boyutta azaltan ABD'nin bu yönde, en azından kısa vadede, adım atması beklenmiyor.

"Ankara-Şam normalleşmesinde ABD belirleyici"

Peki Arap ülkelerinin Şam ile diplomatik temaslarına hız vermesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Esad ile normalleşme hamlelerini nasıl etkiliyor?

"Kürtler köşeye sıkışmış durumda"

Bu arada Türkiye, ABD'nin IŞİD ile mücadelede "müttefik" olarak tanımladığı, ancak Ankara'nın PKK'nın uzantısı olarak gördüğü ve belkemiğini YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) yönelik baskısını son dönemde arttırdı. Son olarak 7 Nisan'da, SDG komutanı Mazlum Abdi ve kendisine eşlik eden ABD askerlerinin bulunduğu konvoya 100 metre mesafede İHA saldırısı düzenlendiği açıklandı. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki Süleymaniye kentindeki bu saldırı, geniş yankı buldu ve dikkatlerin Türkiye'ye çevrilmesine yol açtı.

Kılıçdaroğlu yeni bir çözüm süreci başlatır mı?

Türkiye'de dikkatler 14 Mayıs seçimlerine çevrilmiş durumda. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun "Bir de Benden Dinleyin. CHP Kürt Sorununun Çözümünde Ne Dedi?" kitabının önsözünü kaleme aldı ve burada "Kürt sorunun demokratik yollardan çözmeye kararlıyız" ifadelerine yer verdi. Son olarak da Twitter'da "Kürtler" başlığıyla bir video paylaşım yaptı, AKP'yi seçim süreçlerinde "milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapmak", "milyonların haysiyetiyle oynamakla" eleştirdi, bunu "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Erdoğan kazanırsa ikinci bir şans verir mi?

Öte yandan Erdoğan'ın da perde arkasında Kürt siyasal hareketindeki kimi aktörlere seçimlerden sonra yeniden bir barış süreci başlatabileceği yönünde mesajlar verdiği iddia ediliyor.

Cihatçılar Türkiye'ye tehdit oluşturabilir mi?

Bölgenin sahne olduğu hızlı normalleşme süreci ve Türkiye'nin orta ve uzun vadede Esad rejimi ile ilişkilerini normalleştirme olasılığı, aynı zamanda dikkatlerin Türkiye'nin desteklediği Suriyeli muhaliflere çevrilmesine de yol açıyor.