Partiyi kurduğu gün Davutoğlu'na darbe!

Şehir Üniversitesi yönetimi, 12 Aralık'ta İstanbul Kartal Tapu Müdürlüğü'nün aldığı bir kararla üniversite adına kayıtlı bir taşınmazın 'bilgileri ve rızaları dışında' Maliye Hazinesi'ne devrinin gerçekleştirildiğini duyurdu.





Eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da kurucuları arasında yer aldığı İstanbul Şehir Üniversitesi'nin bulunduğu arazi, Kartal Tapu Müdürlüğü'nün kararıyla Maliye Hazinesi'ne devredildi.





ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ: TESCİL İŞLEMİ BİLGİMİZ OLMAKSIZIN YAPILDI





Üniversite yönetimi karara tepki gösterirken, yapılan açıklamada, "Söz konusu tescil işlemi bilgimiz olmaksızın yapıldığı gibi, kanun hükmüne veya kesinleşmiş bir mahkeme kararına dayanmamaktadır. Aynı zamanda Anayasa'da güvence altına alınan mülkiyet hakkının da ihlali anlamına gelmektedir." denildi.







Açıklamada, "Gerçekleştiren kurum ve kişiler hakkında gerekli hukuki ve cezai tüm yasal yollara başvuracağını kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.





ERDOĞAN: BUNLAR DOLANDICI!





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Eroğan, Şehir Üniversitesi arazisinin devir işleminin hukuki mesnetten mahrum olduğunu belirterek, kararda imzası olan dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu ile yardımcıları Ali Babacan ve Mehmet Şimşek'i "dolandırıcı" diye itham etmişti.





Tapu devir işlemi Halkbank'ın Şehir Üniversitesi'ne tahsis ettiği 417 milyon TL kredinin teminatını da tehlikeye attı.