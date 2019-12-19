Samanyolu Haber /Gündem / Partiyi kurduğu gün Davutoğlu'na darbe! /19 Aralık 2019 13:44

Partiyi kurduğu gün Davutoğlu'na darbe!

Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) istifa eden ve 12 Aralık'ta Gelecek Partisi'nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na beyan eden Ahmet Davutoğlu'na hükümet tarafından Şehir Üniversitesi üzerinden darbe indirildi. Başbakanlığı döneminde Şehir Üniversitesi'ne devredilen arazinin tapusu kimseye bilgi verilmeden Hazine'ye devredildi. Devir işleminin tarihi manidar bulundu. 12 Aralık 2019!

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Şehir Üniversitesi yönetimi, 12 Aralık'ta İstanbul Kartal Tapu Müdürlüğü'nün aldığı bir kararla üniversite adına kayıtlı bir taşınmazın 'bilgileri ve rızaları dışında' Maliye Hazinesi'ne devrinin gerçekleştirildiğini duyurdu.

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da kurucuları arasında yer aldığı İstanbul Şehir Üniversitesi'nin bulunduğu arazi, Kartal Tapu Müdürlüğü'nün kararıyla Maliye Hazinesi'ne devredildi. 

ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ: TESCİL İŞLEMİ BİLGİMİZ OLMAKSIZIN YAPILDI

Üniversite yönetimi karara tepki gösterirken, yapılan açıklamada, "Söz konusu tescil işlemi bilgimiz olmaksızın yapıldığı gibi, kanun hükmüne veya kesinleşmiş bir mahkeme kararına dayanmamaktadır. Aynı zamanda Anayasa'da güvence altına alınan mülkiyet hakkının da ihlali anlamına gelmektedir." denildi.

Açıklamada, "Gerçekleştiren kurum ve kişiler hakkında gerekli hukuki ve cezai tüm yasal yollara başvuracağını kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

ERDOĞAN: BUNLAR DOLANDICI!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Eroğan, Şehir Üniversitesi arazisinin devir işleminin hukuki mesnetten mahrum olduğunu belirterek, kararda imzası olan dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu ile yardımcıları Ali Babacan ve Mehmet Şimşek'i "dolandırıcı" diye itham etmişti. 

Tapu devir işlemi Halkbank'ın Şehir Üniversitesi'ne tahsis ettiği 417 milyon TL kredinin teminatını da tehlikeye attı.
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