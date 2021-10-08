Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'da 3 medya kuruluşu daha "yabancı ajan" ilan edildi /08 Ekim 2021 21:40

Rusya'da 3 medya kuruluşu daha "yabancı ajan" ilan edildi

Yabancı ülkelerden destek aldıkları gerekçesiyle Rusya'da faaliyet gösteren 3 medya kuruluşu ve 9 gazetecinin yabancı ajan ilan edildiği belirtild.i

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Rusya Adalet Bakanlığı, yabancı ülkelerden destek aldıkları gerekçesiyle 3 medya kuruluşu ve 9 gazeteciyi daha "yabancı ajan" ilan etti.

Geçtiğimiz Eylül ayında ülkenin muhalif yayın organları Meduza ve OVD-Info isimli basın kuruluşlarını "yabancı ajan" statüsüne alan Rusya Adalet Bakanlığı, yabancı ülkelerden destek aldıkları gerekçesiyle 3 medya kuruluşu ve 9 gazeteciyi daha "yabancı ajan" ilan etti.

Yabancı ajan ilan edilen medya kuruluşlarının Rusya'da yayın yapan Bellingcat, Caucasian Knot ve M. News olduğu ifade edilirken, söz konusu gazetecilerin ise Medya Haklarını Koruma Merkezi Müdürü Galina Arapova, Radyo Liberty muhabiri Tatyana Voltskaya, Sever Realli muhabirleri Ekaterina Klepikovskaya ve Elena Solovieva, daha önce bazı uluslararası basın kuruluşlarının projelerini üstlenen gazeteci Daniil Sotnikov, BBC Rusya muhabiri Andrey Zakharov, Presedent Time muhabirleri Elizaveta Surnacheva ve Roman Pearl ile gazeteci Evgeny Simonov olduğu aktarıldı.

Özellikle Rus muhalif lider Alexei Navalny'ye destek protestolarını haberleştiren basın kuruluşlarının hedef alındığı kararlar doğrultusunda bu yayın gruplarının reklam alması zorlaştırılıyor ve akreditasyon almalarının önüne geçiliyor.
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