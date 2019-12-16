Venezuela'da Guaido'ya tutuklama emri

Venezuela Devlet Başkanı Maduro pazar günü yaptığı açıklamada, ''ülkedeki askeri mevzilere ABD ile birlikte komplo düzenlemeyi planlayanlar için'' tutuklama emri çıkarttığını duyurdu.







Ulusal Meclis'te konuşan Nicolas Maduro, Juan Guaido ve Leopoldo Lopez'in başını çektiğini iddia ettiği operasyonun istihbarat servisi tarafından cumartesi günü ortaya çıkarıldığını iddia etti.





Venezuela'da siyasi kriz





Muhalefet Lideri Gauido, Maduro'nun kazandığı 2018 seçimlerinin hileli olduğunu belirterek insanları toplu göçe sevk eden ekonomik krizi bitirme sözü ile "anayasanın verdiği yetkiye dayanarak" kendisini geçici devlet başkanı ilan etmişti.





Aralarında ABD'nin de bulunduğu 50'den fazla ülke Guaido'yu Venezuela'nın meşru devlet başkanı olarak tanımıştı.





Maduro ise Guaido'yu hükümeti devirmek isteyen "Washington destekli kukla" olarak nitelendirmişti.





Juan Guaido ve Voluntad Popular partisinin lideri Leopoldo Lopez, 30 Nisan'da askeri ve sivil bir darbe girişiminde bulunmuş ve başarısız olmuştu.