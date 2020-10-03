Gökhan öğretmeni unutma, imza ver!

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarının Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde yayımladığı onlarca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile mesleklerinde çıkartılan 55 bin öğretmen için 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü münasabetiyle kampanya başlatıldı.







Dünyanın en büyük imza kampanyası projesi olmaya aday bir kampanyayı Change.org üzerinden başlatan Halkların Demokartik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, imza kampanyasını 2016 yılı ağustos ayında gözaltında işkence sonucu hayatını kaybeden öğretmen Gökhan Açıkkolu’nun öğrencileriyle çektirdiği fotoğrafla duyurdu.





GERGERLİOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI: ÖĞRETMENLERİMİZE DESTEK VERELİM





Gergerlioğlu, imza kampanyası için yaptığı çağrıda, “150 bine yakın kişi hiçbir gerekçe gösterilmeksizin memuriyetten ihraç edildi. KHK mağdurları arasında yaklaşık 55 bin öğretmen 4 yıldır mesleklerini ifa edemiyor. Eğitim hakkının da ihlal edilmesine yol açan bu adaletsizliğe biran önce son verilmeli. OHAL ve KHK mağduru öğretmenlerin tüm hak kayıpları telafi edilerek hemen görevlerine iade edilmeli, çalışma lisansı iptal edilen öğretmenlerin lisansı geri verilmeli. Öğretmenlerin yeri okuldur, öğrencilerinin yanıdır. Sizlerden atacağınızı imzalarla bu hukuksuzluğa 'dur' demenizi ve çok şey borçlu olduğumuz öğretmenlerimize destek vermenizi istiyoruz.” ifadelerini kullandı.





KAMPANYAYA İMZA DESTEĞİ VERMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN





Change.org sitesinde imza kampanyasına dair şu beyanname yer aldı:





55 BİN ÖĞRETMEN İŞSİZ!





AKP iktidarı Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile “masumiyet karinesi”, “suç ve cezada kanunilik”, “lekelenmeme hakkı” ve “suçun şahsiliği” gibi hukukun evrensel kaidelerini hiçe saydı.





150 bine yakın kişi hiçbir gerekçe gösterilmeksizin memuriyetten ihraç edildi. KHK mağdurları arasında yaklaşık 55 bin öğretmen 4 yıldır mesleklerini ifa edemiyor.





Eğitim hakkının da ihlal edilmesine yol açan bu adaletsizliğe biran önce son verilmeli.





GEÇ GELEN ADALET ADALET DEĞİLDİR





Geç gelen adalet adalet değildir. Adaletin tecelli etmesi için yeni bir imza kampanyası başlattık. Sizlerden imza vererek, yakın çevrenizle paylaşarak kampanyamıza destek olmanızı bekliyoruz.





15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü sonrası Millî Eğitim Bakanlığı’nda görev yapan yaklaşık 35 bin öğretmen KHK'lar ile masumiyet karinesi ihlal edilerek mesleğinden atıldı. Özel eğitim kurumlarında vazife yapan 20 bin öğretmenin de lisansı iptal edildi.





55 bin öğretmenin kamuda ve özel sektörde öğretmen olarak çalışması keyfi bir şekilde yasaklandı.





Oysa bu öğretmenlerden hiçbirinin darbe ile ilişkisi bulunamadı. Buna rağmen AKP iktidarı kendine muhalif olarak gördüğü bu öğretmenlerin Anayasa ile teminat altında bulunan sözleşme ve çalışma hürriyetlerini ayaklar altına aldı.





Öğretmen Gökhan Açıkkollu, 2020 yılı ağustos ayında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde maruz kaldığı işkence sonucu hayatını kaybetmişti. Açıkkollu, AKP rejiminin baskı ve zulmü altında sivil ölümü terk edilen 55 bin öğretmenin maruz kaldığı acıları sembolü hâline geldi.





Mesleğinden ve çok sevdiği öğrencilerinden mahrum bırakılan her bir öğretmen Türkiye için kaybedilen çok önemli bir değerdir. Bu değer AKP’nin keyfi kararları ile yok edilmeye çalışılmaktadır.





Diğer yandan ciddi dramlar yaşanmaktadır. Hak ihlalleri ve mağduriyetler had safhada devam etmektedir.





FARKLI SEKTÖRLERDE İŞ BULAMADILAR





Yıllarca eğitimini aldıkları ve icra ettikleri öğretmenlik mesleğini yapmasına izin verilmeyen eğitimciler, pasaport iptali, banka hesaplarına bloke konulması, tapuda alım-satım yapamamak, banka kredisi kullanamamak ve banka kredi kartlarının iptali gibi hukuki olmayan uygulamalarla karşı karşıya kalmaktalar.





Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) için utanç vesikası olan SGK hizmet döküm belgelerinde “KHK ile Kamu Görevinden Çıkarıldı” şeklinde fişlenen öğretmenler, iş için müracaat ettikleri farklı sektörde işyerlerinden ret cevabı ile yine hayal kırıklığı yaşıyorlar.





KHK mağduru 55 bin öğretmenin herhangi bir işte çalışma hakkı da elinden alınmıştır. Beslenme, barınma gibi en temel insani ihtiyaçlarını temin edememe tehlikesiyle karşı karşıya kalan öğretmenler sivil ölüme terk edildi.





Hiçbir tecrübeleri olmaksızın inşaat işlerinde çalışmak mecburiyetinde kalan ve maalesef iş cinayetlerinde hayatını kaybeden öğretmenler KHK’ların bir başka karanlık yönüdür.





Keyfi kararlarla mesleklerinden mahrum bırakılan bu öğretmenlerin yeniden öğretmenlik yapmaları, hatta başka işlere girmeleri dahi engellendiği için hayatları altüst olmuştur.





MERİÇ NEHRİ'NDE, EGE DENİZİ'NDE CAN VEREN ÖĞRETMENLERİ UNUTMA!





İntihar eden, inşaatlarda kayıt dışı çalışırken ölen, psikolojik problemler yaşayan, evlilikleri biten, uğradığı zulümden kaçmaya çalışırken Meriç Nehri’nde, Ege Denizi’nde boğulan onlarca öğretmenin acısı hâlâ yüreğimizde.





Biz diyoruz ki öğretmenlerin yeri okullardır, sınıflardır, öğrencilerinin yanıdır. KHK mağduru öğretmenlere bu fırsatın verilmesi gerekmektedir. Biz Anayasa’nın, Evrensel Hukuk ilkelerinin uygulanmasını ve öğretmenlerimize haklarının verilmesini istiyoruz.





Öğretmenlerimiz, yaşadıkları tüm hak kayıpları telafi edilerek hemen okullarına, öğrencilerinin başına dönmelidir. Bu bizim en önemli ve öncelikli talebimizdir.





KHK ile ihraç edildikleri sırada var olan tüm haklarıyla birlikte işlerine geri iade edilmelerini, bu süreçte hem maddi hem de manevi kısaca telafisi mümkün olmasa da yaşanan tüm kayıplarının asgari de olsa karşılanmasını; iade-i itibarlarını geri vererek bu hukuksuzluğun sorumlulukların adalet karşısına çıkıp hesap vermelerini istiyoruz.





BİRAN EVVEL GÖREVLERİNE İADE EDİN





55 bin KHK mağduru öğretmenin bu haklı taleplerinin karşılanması için imza kampanyası başlattık. Söz konusu öğretmenlerin, bir an önce yaşadıkları tüm hak kayıpları telafi edilerek işlerine dönmelerini ve kapatılan eğitim kurumlarında çalışıyor olmaları lisansları iptal edilen öğretmenlerin çalışma lisansları geri verilerek özel sektörde çalışmasına izin verilmesini istiyoruz.





En temel haklardan olan “çalışma hürriyetinin”, “teşebbüs hürriyetinin” sağlanmasını istiyoruz.





Hukuksuzluk artık son bulsun!





İmza kampanyamıza katılın, paylaşın bize destek olun.





Sizlerden atacağınızı imzalarla bu hukuksuzluğa “dur” demenizi ve ÇOK ŞEY BORÇLU OLDUĞUMUZ ÖĞRETMENLERİMİZE destek vermenizi istiyoruz.





Verdiğiniz destek ve imzalarınızdan dolayı şimdiden teşekkür ediyoruz.”