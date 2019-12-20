Samanyolu Haber /Dünya / Almanya iktidar partisi saflarında bir Neo-nazi /20 Aralık 2019 11:37

Almanya iktidar partisi saflarında bir Neo-nazi

Almanya’da muhalefet, iktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi saflarında bir neo-Nazi tespit etti.

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The Telegraph'ın aktardığına göre, iktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi saflarında bir neo-Nazinin yer aldığını bildirdi.

Suçlamaların merkezindeki ismin, CDU’nun Saksonya-Anhalt Eyalet Konseyi üyesi Robert Möritz olduğu belirtildi.

Möritz’in 2011 yılında Neonazi yürüyüşünün organizasyonuna yardım ettiği ileri sürüldü.

Yeşiller, gamalı haçın CDU'daki yerini sorunca parti lideri Annegret Kramp-Karrenbauer, "Her türlü sağcı aşırılığa karşı kararlı ve uzlaşmaz önlemler alıyoruz" açıklamada bulundu.
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