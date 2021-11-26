Almanya'nın yeni tarım bakanı Cem Özdemir oluyor





Cem Özdemir’in partisi Yeşiller tarafından bakan olarak seçilerek, aday gösterilmesi Berlin’de büyük sürpriz olarak nitelendi. Özdemir’in ismi, geçen günlerde siyasi kulislerde konuşulan, dün de Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti‘nin (FDP) anlaşmasından sonra daha da netleşen bakanlar listesinde yer almamıştı.





Daha önce, Bad Urach doğumlu siyasetçinin dışişleri ya da ulaştırma bakanlıklarından birini üstleneceği yönünde haberler çıkmıştı. Ancak dün yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı görevini Yeşiller’in Eş Başkanı Annalena Baerbock’un, Ulaştırma Bakanlığı’nı da FDP’den Volker Wissing’in üstleneceği haber verildi.





Özdemir’in isminin yanısıra, başka göçmen kökenli siyasetçilerin yeni kabinede yer almaması olasılığı, geçen günlerde göçmen çatı örgütlerinin tepkisine neden oldu.





Çok sayıda örgüt, Almanya’da yaşayanların yüzde 25’in göçmen kökenli olduğunu vurgulayarak, bu durumun hükümetteki bakanlık koltuklarına da yansımasını talep etti.





Kulislerde dolaşan listelerde Özdemir ya da başka göçmenin yer almaması, Alman basınında da ağır eleştirilere neden oldu. Son günlerde çıkan yorumlarda, özellikle yeni koalisyonun sol kanadını oluşturan SPD ve Yeşiller’in kendi kadrolarından göçmen bakan çıkarmamaları olasılığı büyük bir çelişki ve yanlış bir tavır olarak tanımlandı.





Yeşiller’in Cem Özdemir’i adeta son anda bakan olarak seçmesi, basın ve kamuoyundaki tepki ve baskıların da bir sonucu olarak değerlendiriliyor.