Bir gemi daha Süveyş kanalında karaya oturdu

Daily Mail'de yer alan habere göre, Süveyş Kanalı yetkilisi, konteyner gemisinin kanalda mahsur kaldığını ve saatler süren kurtarma çalışmasıyla yeniden yüzdürüldüğü bildirildi.







Port Said'den Süveyş yönüne hareket eden dört gemi kurtarma çalışmaları nedeniyle geçiş yapamadı.Bu kez korkulan olmadı geminin yeniden yüzdürülmesiyle kanal trafiğe açıldı.





Geminin Sudan’a gittiği bildirildi.Ever Given'ın kanalda sıkışıp altı günlük bir kurtarma operasyonuna neden olmuş ve 42 milyar sterlinlik dünya ticaretini durdurmuştu.





23 Mart'ta konteyner gemisinin mahsur kalması üzerine başlatılan kurtarma operasyonu, bir kişinin ölümüyle sonuçlanmış, 48 gemiyi alternatif rota bulmaya zorlamıştı.







