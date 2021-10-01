Galatasaray Avrupa'da zirvede

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. maçında Galatasaray deplasmanda Marsilya ile 0-0 kaldı. Sarı-kırmızılılar puanını 4 yaparak liderliğini korudu.





UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Velodrome Stadyumu'nda Marsilya'nın konuğu oldu.





Sarı-Kırmızılılar maça Muslera, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil 11'iyle çıktı.





Sampaoli ise Galatasaray karşısında Pau Lopez, Lirola, Alvaro, Saliba, Peres, Guendouzi, Gueye, Cengiz Ünder, Harit, Dieng, Payet 11'ine sürdü.





Karşılaşmaya iki takımda kontrollü başladı. İlk yarının 37. dakikasında Galatasaray tribününden sahaya meşale atılında maç durdu. Olaylar sakinleşince mücadele kaldığı yerden devam etti. Hakem ilk yarıya 8 dakika ekledi.





45+8. dakikada Kerem Aktürkoğlu, Olimpik Marsilya defansının arkasına sarkarak kaleciyle karşı karşıya şutunu çekti. Pau Lopez'den dönen top bir kez daha Kerem'in önünde kalırken, oyuncu bu kez pasını Halil Dervişoğlu'na çıkardı ancak bu oyuncunun vuruşunda savunma araya girip, tehlikeyi uzaklaştırdı.





İlk yarı golsüz sona erdi.





İkinci yarının başında konuk ekip Dieng ile tehlikeli geldi. Galatasaray'ı eksik yakalayan Marsilya'da Dieng boş kaleye topu atamadı.





PENALTI VAR'DAN DÖNDÜ | 75. dakikada Patrick Van Aanholt'un müdahalesi ile Guendouzi yerde kaldı. Hakem ilk başta penaltı noktasını gösterse de VAR'a gitti. Pozisyonu inceleyen hakem penaltıyı iptal etti.





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