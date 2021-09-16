Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray UEFA gruplarına galibiyetle başladı /16 Eylül 2021 22:00

Galatasaray UEFA gruplarına galibiyetle başladı

UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında ilk olarak Lazio'yu konuk eden Galatasaray, sahadan rakibinin kendi kalesine attığı golle 1-0 galip olarak ayrıldı.

SHABER3.COM

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında konuk ettiği İtalya'nın köklü kulüplerinden Lazio'yu 1-0 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, E Grubu ilk maçında İtalya'nın köklü kulüplerinden Lazio'yu ağırladı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz Galatasaray, Strakosha 67. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 kazandı.

Bu sonuçLA Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlarken Serie A ekibi Lazio ise İstanbul'dan eli boş döndü.

Galatasaray, zemin çalışmalarını tamamlanan Türk Telekom Stadı'nda 124 gün sonra maç oynadı.

E Grubu'nun diğer mücadelesinde ise Lokomotiv Moskova ile Marsilya 1-1 berabere kaldı.

Puan durumu


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Galatasaray UEFA gruplarına galibiyetle başladı Sonraki Haber >>

İmamoğlu kurdale kesen çocuklara bakın ne dedi

İmamoğlu kurdale kesen çocuklara bakın ne dedi

Tayyip Erdoğan'ın bütün akrabaları şahlandı, millet alçak sürünmede

Tayyip Erdoğan'ın bütün akrabaları şahlandı, millet alçak sürünmede

AKP’li Başkan, Belediye içinde adam dövdü

AKP’li Başkan, Belediye içinde adam dövdü

Gelecek Partisi yöneticisi kadın ve eşine palalarla saldırdılar

Gelecek Partisi yöneticisi kadın ve eşine palalarla saldırdılar

Eski Afgan yöneticilerin evlerinde milyonlarca dolar bulundu

Eski Afgan yöneticilerin evlerinde milyonlarca dolar bulundu

Astronotsuz ilk sivil uzay yolculuğu başladı

Astronotsuz ilk sivil uzay yolculuğu başladı

AST’den Demokrasi Günü’nde Londra’dan çağrı: Türkiye Demokrasiyi hak ediyor

AST’den Demokrasi Günü’nde Londra’dan çağrı: Türkiye Demokrasiyi hak ediyor

Tenkil müzesi tanıtım ve destek buluşması

Tenkil müzesi tanıtım ve destek buluşması

Saadet Partisi'nden sosyal medyayı sallayan video: Apartmandakiler masum...

Saadet Partisi'nden sosyal medyayı sallayan video: Apartmandakiler masum...

Ronaldo'dan bayıltan şut

Ronaldo'dan bayıltan şut
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:00:56