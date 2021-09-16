Galatasaray UEFA gruplarına galibiyetle başladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında konuk ettiği İtalya'nın köklü kulüplerinden Lazio'yu 1-0 mağlup etti.





UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, E Grubu ilk maçında İtalya'nın köklü kulüplerinden Lazio'yu ağırladı.





Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz Galatasaray, Strakosha 67. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 kazandı.





Bu sonuçLA Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlarken Serie A ekibi Lazio ise İstanbul'dan eli boş döndü.





Galatasaray, zemin çalışmalarını tamamlanan Türk Telekom Stadı'nda 124 gün sonra maç oynadı.





E Grubu'nun diğer mücadelesinde ise Lokomotiv Moskova ile Marsilya 1-1 berabere kaldı.





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