İşte UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftası bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Fenerbahçe, evinde Yunan ekibi Olympiakos'a 3-0 mağlup olurken, Galatasaray Marsilya deplasmanından bir puan alarak dönüyor.





Olympiakos zirvede, Frankfurt ilk galibiyetini aldı





Fenerbahçe, konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 6. dakikada Tiquinho Soares, 63. ve 68. dakikalarda Giorgos Masouras'ın golleriyle 3-0 mağlup oldu.





Grubun diğer maçında Eintracht Frankfurt, ağırladığı Belçika ekibi Royal Antwerp'i uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 yendi. Almanya temsilcisinin golünü 90+1. dakikada penaltıdan Gonçalo Paciencia kaydetti.





Bu sonuçlarla grupta lider, iki maçını da kazanarak 6 puana ulaşan Olympiakos oldu. Eintracht Frankfurt 4 puanla ikinci, 1 puanlı Fenerbahçe üçüncü, henüz puanı bulunmayan Royal Antwerp ise son sırada yer aldı.





Galatasaray zirvede, Lazio galip geldi





UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında Galatasaray, Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'yla deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar puanını 4 yaparak liderliğini korudu. Fransa temsilcisinde milli futbolcu Cengiz Ünder, 90 dakika boyunca görev aldı.





Grubun diğer karşılaşmasında ise Lazio, ağırladığı Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını 13. dakikada Toma Basic ve 38. dakikada Patric'in golleriyle 2-0 mağlup etti.





Bu sonuçların ardından Galatasaray, ikinci hafta sonunda E Grubu'nda 4 puana yükselip, liderliğini korudu. Lazio 3 puanla ikinci, Olimpik Marsilya 2 puanla üçüncü, Lokomotiv Moskova ise 1 puanda dördüncü sırada kaldı.





İşte gecenin sonuçları





A Grubu

Sparta Prag 1-0 Glasgow Rangers

Lyon 3-0 Brondby





B Grubu

Real Sociedad 1-1 Monaco

Sturm Graz 1-4 PSV Eindhoven









C Grubu

Legia Varşova 1-0 Leicester

Napoli 2-3 Spartak Moskova





D Grubu

Antwerp 0-1 E. Frankfurt

Fenerbahçe 0-3 Olympiakos





E Grubu

Lazio 2-0 Lok. Moskova

Marsilya 0-0 Galatasaray





F Grubu

Ludogorets 0-1 Kızılyıldız

Sporting Braga 3-1 Midtjylland





G Grubu

Ferencvaros 1-3 Real Betis

Celtic 0-4 B. Leverkusen





H Grubu

Genk 0-3 Dinamo Zagreb

West Ham 2-0 Rapid Wien