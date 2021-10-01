Samanyolu Haber /Spor / İşte UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları /01 Ekim 2021 00:43

İşte UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde 8 grupta yapılan mücadelelerde bakın nasıl sonuçlar ortaya çıktı.

SHABER3.COM

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftası bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Fenerbahçe, evinde Yunan ekibi Olympiakos'a 3-0 mağlup olurken, Galatasaray Marsilya deplasmanından bir puan alarak dönüyor.

Olympiakos zirvede, Frankfurt ilk galibiyetini aldı

Fenerbahçe, konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 6. dakikada Tiquinho Soares, 63. ve 68. dakikalarda Giorgos Masouras'ın golleriyle 3-0 mağlup oldu.

Grubun diğer maçında Eintracht Frankfurt, ağırladığı Belçika ekibi Royal Antwerp'i uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 yendi. Almanya temsilcisinin golünü 90+1. dakikada penaltıdan Gonçalo Paciencia kaydetti.

Bu sonuçlarla grupta lider, iki maçını da kazanarak 6 puana ulaşan Olympiakos oldu. Eintracht Frankfurt 4 puanla ikinci, 1 puanlı Fenerbahçe üçüncü, henüz puanı bulunmayan Royal Antwerp ise son sırada yer aldı.

Galatasaray zirvede, Lazio galip geldi

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında Galatasaray, Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'yla deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar puanını 4 yaparak liderliğini korudu. Fransa temsilcisinde milli futbolcu Cengiz Ünder, 90 dakika boyunca görev aldı.

Grubun diğer karşılaşmasında ise Lazio, ağırladığı Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını 13. dakikada Toma Basic ve 38. dakikada Patric'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından Galatasaray, ikinci hafta sonunda E Grubu'nda 4 puana yükselip, liderliğini korudu. Lazio 3 puanla ikinci, Olimpik Marsilya 2 puanla üçüncü, Lokomotiv Moskova ise 1 puanda dördüncü sırada kaldı.

İşte gecenin sonuçları

A Grubu
Sparta Prag 1-0 Glasgow Rangers
Lyon 3-0 Brondby

B Grubu
Real Sociedad 1-1 Monaco
Sturm Graz 1-4 PSV Eindhoven


C Grubu
Legia Varşova 1-0 Leicester
Napoli 2-3 Spartak Moskova

D Grubu
Antwerp 0-1 E. Frankfurt
Fenerbahçe 0-3 Olympiakos

E Grubu
Lazio 2-0 Lok. Moskova
Marsilya 0-0 Galatasaray

F Grubu
Ludogorets 0-1 Kızılyıldız
Sporting Braga 3-1 Midtjylland

G Grubu
Ferencvaros 1-3 Real Betis
Celtic 0-4 B. Leverkusen

H Grubu
Genk 0-3 Dinamo Zagreb
West Ham 2-0 Rapid Wien
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