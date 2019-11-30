Samanyolu Haber /Gündem / Kim bu milyonerler? /30 Kasım 2019 15:02

Kim bu milyonerler?

Türkiye’de 2012 yılında 54 bin 461 milyoner varken bu sayı 2019’da tam 213 bin 990’a ulaştı. Ekonomik krizini iyice hissedilmeye başladığı 2016’dan sonra milyoner sayısı ikiye katlandı.

SHABER3.COM

Banka hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan vatandaşların sayısı ekim ayı sonu itibarıyla 33 bin 864 oldu. Toplam mevduat da 1 trilyon 289 milyar 779 milyon lirayı buldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden yapılan derlemeye göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı ekim sonu itibarıyla 213 bin 990… Bunda, yükselen faizlerin etkisinin büyük olduğu bildirildi. Milyoner başına düşen ortalama mevduat ise 6 milyon 27 bin lira oldu.


Geçen yıl sonunda 180 bin 126 olan milyoner sayısı, 10 ayda 33 bin 864 kişi arttı. 2012 yılında hesabında 1 milyon lira üzerinde parası olan insan sayısı 54 bin 461’di. 2012 yılından bu yana Türkiye’deki milyonerler nüfusu yüzde 294 arttı.

YERLEŞİK MİLYONERLER
Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı, 10 ayda 30 bin 116 artarak 191 bin 916’ya ulaşırken, bu kişilerin toplam mevduatı da 1 trilyon 199 milyar 102 milyon liraya yükseldi. Söz konusu dönemde yurt içinde yerleşik milyonerlerin mevduatlarının 508 milyar 747 milyon lirası yerel para cinsi, 679 milyar 62 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 11 milyar 293 milyon lirası kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 248 bin lira olarak hesaplandı.

BDDK verilerine göre, yurt dışında yerleşik mudi sayısı ekim sonu itibarıyla 22 bin 74’e ulaştı. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı 2018 sonuna göre 3 bin 748 kişi artarken, hesaplarındaki para miktarı 90 milyar 677 milyon lira oldu.


 
Yurt dışında yerleşik mudilerin bankalardaki mevduatlarının 9 milyar 856 milyon lirası yerel para, 80 milyar 353 milyon lirası yabancı para ve 467 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt dışında yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 4 milyon 108 bin lira olarak hesaplandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kim bu milyonerler? Sonraki Haber >>

Başkasına ait kablosuz internet izinsiz kullanılabilir mi?

Başkasına ait kablosuz internet izinsiz kullanılabilir mi?

Artvin’de korkutan heyelan!

Artvin’de korkutan heyelan!

İstanbullular adına soruyorum

İstanbullular adına soruyorum

Saadet Partisi'nden çok konuşulan 'Muhteşem Cuma' reklamı

Saadet Partisi'nden çok konuşulan 'Muhteşem Cuma' reklamı

MHP'ye dokunan yanıyor!

MHP'ye dokunan yanıyor!

Sen önce beyin ölümünü kontrol ettir!

Sen önce beyin ölümünü kontrol ettir!

'Kuruyemişçinin önünden bakarak geçiyorum'

'Kuruyemişçinin önünden bakarak geçiyorum'

Merkel sahneye çıkarken sendeledi

Merkel sahneye çıkarken sendeledi

Hande Fırat canlı yayında fenalaştı!

Hande Fırat canlı yayında fenalaştı!

Kırık Tebeşir Platformu'ndan anlamlı ziyaret

Kırık Tebeşir Platformu'ndan anlamlı ziyaret
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:11:33