Meşru değilsin, tanımıyoruz!

Avrupa Birliği (AB) adına açıklama yapan Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "adil ve özgür olmadı" diye nitelediği Belarus seçiminin sonuçlarını tanımadıklarını kaydetti.







Borrell, "Aleksandr Lukaşenko'nun 23 Eylül 2020'de sözde göreve başlaması ve bir dönem daha yetkisini sürdürmesinin demokratik meşruiyeti bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.





Seçimlerden bu yana gösterilerin devam etiğinini belirten Borrell, Lukaşenko'nun yeniden göreve başlamasının ülkedeki siyasi krizi derinleştireceğini belirtti.





"ÖZGÜR VE ADİL SEÇİM" ÇAĞRISI





AB olarak Belarus halkının demokratik taleplerini desteklediklerini vurgulayan Borrell, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözetiminde yeniden "özgür ve adil" seçimlerin yapılmasına yönelik isteklerin arkasında olduklarını aktardı.





Belarus’ta 1994'ten bu yana 5 kez arka arkaya cumhurbaşkanı seçilen Aleksandr Lukaşenko'nun 9 Ağustos’ta yapılan seçimi yüzde 80,1 oy ile yeniden kazandığı, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya'nın yüzde 10,12 oy alabildiği açıklanmıştı.







Tikhanovskaya’nın önderliğindeki muhalefet seçim sonuçlarına karşı çıkmış, seçim günü akşamı itibarıyla "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla muhalefetin organizasyonuyla protestolar başlamıştı.





Aleksandr Lukaşenko





SİLAHLA POZ VERMİŞTİ





Devam eden gösterilerde protestocular yeni seçimin yanı sıra ülkede anayasa değişikliği talebinde bulunuyor.





"Avrupa'nın son diktatörü" diye nitelenen Lukaşenko, Saray'ın önünde toplanan göstericilere karşı çelik yelekli ve Kalaşnikof tüfekle poz vermişti.