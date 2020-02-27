Samanyolu Haber /Gündem / AB’den yeni Türkiye yaptırımları /27 Şubat 2020 20:36

AB’den yeni Türkiye yaptırımları

Sarı kırmızılı yönetim, Fatih Terim’in de onayıyla Belhanda ve Şener Özbayraklı’yı gönderme kararı aldı.Son olarak Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kartla Teknik Direktör Fatih Terim ve Galatasaray taraftarını çılgına çeviren Belhanda’ya yol göründü.

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Fatih Terim’in kesin bir dille gönderilmesini istediği Belhanda’nın transferine yönetim de onay verirken, Faslı yıldızın sezon sonu gönderilmesine kesin gözle bakılıyor. 

Düşük formuna disiplinsiz tavırları da eklenen Belhanda’ya henüz talip olan kulüp yok. Galatasaray’ın sezon sonu göndermeye karar verdiği bir diğer isim ise Şener Özbayraklı. 

Sezon başında Fenerbahçe ile olan szöleşmesinin bitmesinin ardından bedelsiz olarak transfer edilen Şener, bekleneni veremedi. Dönem dönem kötü oynaması ile eleştirilen Mariano’yu kesemeyen tecrübeli sağ bekin serbest bırakılması bekleniyor.
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