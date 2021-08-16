Adana Demirspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı

Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor deplasmanına giden Fenerbahçe, sezona 3 puanla başladı. Sarı lacivertli ekibe 0-1'lik galibiyeti getiren golü, İrfan Can Kahveci'nin asistinde Mesut Özil 46. dakikada attı.





Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadeleye sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira, Altay Bayındır, Tisserand, Attila Szalai, Novak, Gustavo, Zajc, Osayi, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Samatta ilk 11'iyle çıktı. Fenerbahçe'de Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Sosa, Ozan Tufan, Serdar Dursun, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Nazım Sangare ise yedek soyundu.





Adana Demirspor teknik direktörü Samet Aybaba, ilk 11'de Muric, Kaan Kanak, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Svensson, Sinan Kurt, Belhanda, Gökhan İnler, Lucas Castro, Akintola, Balotelli'ye fırsat verdi.





Adana Demirspor'un yeni transferleri Muric, Svensson, Belhanda, Lucas Castro, Akintola, Balotelli müsabakaya ilk 11'de başladı, yeni transferler Ferhat Kaplan, Stambouli, Assombalonga ise yedek kulübesinde yer aldı.





Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0'la geçildi.





İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 46. dakikada Mesut Özil'in attığı golle 0-1 öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında hareketlenen Mesut Özil, topa dokundu ve golünü attı. Mesut böylece Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı.





90 dakika, Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.





Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise Kayserispor deplasmanına gidecek.