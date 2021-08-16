Samanyolu Haber /Spor / Adana Demirspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı /16 Ağustos 2021 00:12

Adana Demirspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı

Spor Toto Süper Lig'in açılış haftasının merakla beklenen müsabakalarından olan Adana Demirspor - Fenerbahçe maçında bir gol vardı.

SHABER3.COM

Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor deplasmanına giden Fenerbahçe, sezona 3 puanla başladı. Sarı lacivertli ekibe 0-1'lik galibiyeti getiren golü, İrfan Can Kahveci'nin asistinde Mesut Özil 46. dakikada attı.

Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadeleye sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira, Altay Bayındır, Tisserand, Attila Szalai, Novak, Gustavo, Zajc, Osayi, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Samatta ilk 11'iyle çıktı. Fenerbahçe'de Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Sosa, Ozan Tufan, Serdar Dursun, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Nazım Sangare ise yedek soyundu.

Adana Demirspor teknik direktörü Samet Aybaba, ilk 11'de Muric, Kaan Kanak, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Svensson, Sinan Kurt, Belhanda, Gökhan İnler, Lucas Castro, Akintola, Balotelli'ye fırsat verdi.

Adana Demirspor'un yeni transferleri Muric, Svensson, Belhanda, Lucas Castro, Akintola, Balotelli müsabakaya ilk 11'de başladı, yeni transferler Ferhat Kaplan, Stambouli, Assombalonga ise yedek kulübesinde yer aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0'la geçildi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 46. dakikada Mesut Özil'in attığı golle 0-1 öne geçti.  İrfan Can Kahveci'nin sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında hareketlenen Mesut Özil, topa dokundu ve golünü attı. Mesut böylece Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı.

90 dakika, Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise Kayserispor deplasmanına gidecek. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Adana Demirspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı Sonraki Haber >>

Taliban Kabil’e girdi, cezaevleri boşaltıldı; kentten kaçış başladı

Taliban Kabil’e girdi, cezaevleri boşaltıldı; kentten kaçış başladı

Tomruk deposu patladı

Tomruk deposu patladı

Yola çöp dökmek isterken arabasını devirdi

Yola çöp dökmek isterken arabasını devirdi

İşte İtfaiyecinin büyük başarısı

İşte İtfaiyecinin büyük başarısı

Türkiye'ye yakın Afgan liderler kaçtı;sarayındaki şatafat ortaya çıktı

Türkiye'ye yakın Afgan liderler kaçtı;sarayındaki şatafat ortaya çıktı

Polis esnafları gaz bombası ve plastik mermi kullanarak gözaltına aldı

Polis esnafları gaz bombası ve plastik mermi kullanarak gözaltına aldı

Akit yorumcusu: Afganistan Taliban'la küllerinden doğacak

Akit yorumcusu: Afganistan Taliban'la küllerinden doğacak

AB sınırlarında mülteceleri engellemek için yeni önlem

AB sınırlarında mülteceleri engellemek için yeni önlem

Felakette Korkunç anlar!

Felakette Korkunç anlar!

Afgan göçmenleri Metro Turizm mi taşıyor?

Afgan göçmenleri Metro Turizm mi taşıyor?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:18:15