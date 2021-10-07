Samanyolu Haber /Dünya / Avusturya'da başbakanın ofisine polis baskını /07 Ekim 2021 00:43

Avusturya'da başbakanın ofisine polis baskını

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz hakkındaki yolsuzluk iddiası nedeniyle başbakanın ofisine ve Özgürlük Partisi Genel Merkezi'ne polis baskını düzenlediği belirtildi.

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BBC Türkçe'de yer alan habere göre Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz hakkında, yolsuzluk yaptığı ve bir gazetenin yetkililerine rüşvet vermeye çalıştığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Sebastian Kurz, rüşvet karşılığında lideri olduğu muhafazakar Halk Partisi yanlısı yayınlar yapılmasını talep etmekle ve görevi kötüye kullanmakla suçlanıyor.

Savcılar, gazetenin adını açıklamadı.

Açılan soruşturma kapsamında polis, Kurz'un ofisine ve Özgürlük Partisi Genel Merkezi'ne baskın düzenledi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, Kurz dışında 9 kişi ve üç kurum hakkında daha soruşturma açıldığı belirtildi.

Avusturya medyası, savcıların Maliye Bakanlığı'nın, bir bulvar gazetesine, Kurz'un partisini öven ve kamuoyu araştırmalarında önde gösteren yayınlar karşılığında reklam verilmesinden şüphelendiklerini yazdı.

Özgürlük Partisi'nden suçlamalara ret

Özgürlük Partisi, suçlamaları reddediyor ve soruşturmanın "siyasi nedenlerle" açıldığını savunuyor.

34 yaşındaki Sebastian Kurz hakkında daha önce de muhalefet partileri tarafından oluşturulan bir meclis komisyonunda yalan ifade verip vermediğine ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Kurz'un lideri olduğu Özgürlük Partisi, 2020 yılı başında Yeşiller Partisi'yle koalisyon hükümeti kurmuştu.Avusturya'da polis ve savcılar, Kurz'un partisinden Maliye Bakanı Gernot Blümel'in evine de Şubat ayında bir yolsuzluk soruşturması kapsamında baskın düzenlemişti.

Gernot Blümel, bir bahis şirketi üzerinden yasa dışı şekilde partisine finansman sağlamakla suçlanmıştı.

Blümel hakkındaki hukuki süreç devam ediyor.
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