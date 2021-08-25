Samanyolu Haber /Politika / 'Baskın seçime hazırlık' talimatı geldi /25 Ağustos 2021 23:56

'Baskın seçime hazırlık' talimatı geldi

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda Afganistan'daki gelişmelerle birlikte olası bir erken seçim ihtimalinin de masaya yatırıldığı ve Kılıçdaroğlu'nun partililere baskın seçime hazırlıklı olunması talimatı verdiği belirtildi.

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T24'te yer alan ve Eray Görgülü imzası taşıyan habere göre CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda Afganistan'daki gelişmelerle olası erken seçim hazırlıkları masaya yatırıldı. Alınan bilgiye göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, baskın seçime hazırlıklı olunması talimatını verdi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu, bugün parti genel merkezinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Alınan bilgiye göre, MYK'nın iki ana gündem maddesini Afganistan'daki gelişmelerle, olası erken seçim hazırlıkları oluşturdu. Türkiye'nin dış politikasına yönelik eleştirilerini bir kez daha yineleyen Kılıçdaroğlu, erken seçim hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erken seçim senaryoları çerçevesinde iktidarın baskın seçime gitme ihtimalini değerlendirdiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yoksul mahalleleri ziyaret edeceğiz"

"Toplumun beklentisi bir an önce seçime gidilmesi yönünde. Biz de hazırlıklarımızı bu yönde bir an önce tamamlayacağız. Yangın ve sel bölgeleri başta olmak üzere özellikle yoksul mahalleleri sık sık ziyaret edeceğiz. Türkiye'de kimsesiz bırakılan her evi, her aileyi kucaklayacağız. Türkiye'de kimsesiz kimse kalmayacak, çocuklar yetim kalmayacak. Belediye başkanlarımız da bu yönde çalışmalarını sürdürüyorlar. Tüm kesimleri, tüm yurdu kucaklayacağız ve önümüzdeki dönem ülkeyi biz yöneteceğiz."

Bölge toplantısında sıra Akdeniz’de

Öte yandan baskın seçim hazırlıkları kapsamında CHP'de bölge toplantılarına hız verildi. Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın başkanlığında düzenlenen bölge toplantıları, Kocaeli'nde Adapazarı, Düzce ve Bolu örgütleriyle, Samsun'da Sinop ve Amasya örgütleriyle son olarak da İzmir'de Manisa örgütünün de dahil olduğu toplantılarla devam etmişti. Her üç toplantıda da örgüt kapasitesinin artırılması ve seçim hazır olunması istenirken bu yöndeki hazırlıklar masaya yatırıldı. Bölge toplantılarına önümüzdeki günlerde Akdeniz bölgesi illeri ile devam edileceği de öğrenildi.
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