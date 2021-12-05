Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor 11'i belli oldu /05 Aralık 2021 18:18

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor 11'i belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor ile İstanbul'da karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i açıklandı.

SHABER3.COM

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. VAR hakemi Atilla Karaoğlan oldu.

İşte ilk 11'ler...

Fenerbahçe: Berke, Min-Jae Kim, Szalai, Tisserand, Crespo, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Osayi Samuel, Diego Rossi, Mesut Özil, Berisha.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Fabricio, Selim, Holmen, Cemali, Djokovic, Sabo, Boldrin, Umar, Boyd, Pohjanpalo

Süper Lig'de sergilediği performansla beklentileri karşılayamayan sarı-lacivertli takım, Çaykur Rizespor'u yenerek moral bulmak istiyor. Yaptığı müsabakalarda 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 24 puanla 4. sırada girdi.

Ligde çıktığı maçların 3'ünü kazanan, 1'inde berabere kalan ve 10'unu kaybeden Çaykur Rizespor ise 10 puanla 20. ve son sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır ile Enner Valencia, takımdaki yerlerini alamayacak. Cezalı Miha Zajc, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak da maç kadrosunda yer alamayacak.

Çaykur Rizespor'da ameliyat olan Ronaldo Mendes kadroda yer almayacak. Gökhan Gönül'ün ise ağrılarının devam etmesi nedeniyle kadroda yer alması beklenmiyor. Ayrıca affedilen Bolasie'nin durumu ise belirsiz.
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