Samanyolu Haber /Dünya / [FLAŞ] Almanya'da silahlı saldırı oldu /24 Ocak 2020 19:09

[FLAŞ] Almanya'da silahlı saldırı oldu

Almanya’nın Baden Württemberg Eyaleti’ndeki Rot am See kasabasında düzenlenen silahlı saldırıda altı kişi öldü.Almanya'nın güneybatısındaki Baden Württemberg Eyaleti'ndeki Rot am See kasabasında silahlı saldırı düzenlendi.

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Güneybatı Alman Radyo Televizyon Kurumu (SWR) saldırıda en az altı kişinin öldüğünü duyurdu. Polis yaptığı açıklamada medyada yer alan haberleri doğrulayarak saldırıda ölenlerin olduğunu belirtti.

 Olay yerinde yaralıların da bulunduğu açıklandı. Aalen Emniyet Müdürlüğü saldırıyla ilgili olarak bir zanlının gözaltına alındığını açıkladı.

Emniyet Müdürlüğü yapılan ilk incelemelerde saldırının kişisel sebepler yüzünden düzenlendiğinin tahmin edildiğini açıkladı. Emniyet Sözcüsü zanlı ile kurbanların birbirini tanıdığını belirtti. Polis zanlının kimliği hakkında ise bilgi vermedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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