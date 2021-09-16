Hıncal Uluç'tan Acun Ilıcalı'yı kızdıracak açıklama

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Türk takımlarının Avrupa maçlarının Exxen'de yayınlanmasıyla ilgili, "Maç izleyebilmek için Exxen'e toplam 500 kağıt ödedik. Birisi UEFA'ya şikayet etmeli. UEFA bir kısmını paralı verebilirsin ama açık kanalda da olmalı diyor" dedi.





A Spor'a konuşan Uluç, "Maç izleyebilmek için Exxen'e toplam 500 kağıt ödedik. Birisi UEFA'ya şikayet etmeli. UEFA bir kısmını paralı verebilirsin ama açık kanalda da olmalı diyor. Üstelik bu TV kanalı değil. İnternet kanalı. Niye susuyorsunuz" dedi.





Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın tüm Avrupa maçları Exxen'de yayınlanıyor.