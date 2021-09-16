Samanyolu Haber /Spor / Hıncal Uluç'tan Acun Ilıcalı'yı kızdıracak açıklama /16 Eylül 2021 21:50

Hıncal Uluç'tan Acun Ilıcalı'yı kızdıracak açıklama

UEFA'nın maçların bir kısmının ücretsiz yayınlanması gerektiğini belirten Hıncal Uluç, Exxen'in maçları yayınlamasına tepki gösterdi.

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Sabah yazarı Hıncal Uluç, Türk takımlarının Avrupa maçlarının Exxen'de yayınlanmasıyla ilgili, "Maç izleyebilmek için Exxen'e toplam 500 kağıt ödedik. Birisi UEFA'ya şikayet etmeli. UEFA bir kısmını paralı verebilirsin ama açık kanalda da olmalı diyor" dedi.

A Spor'a konuşan Uluç, "Maç izleyebilmek için Exxen'e toplam 500 kağıt ödedik. Birisi UEFA'ya şikayet etmeli. UEFA bir kısmını paralı verebilirsin ama açık kanalda da olmalı diyor. Üstelik bu TV kanalı değil. İnternet kanalı. Niye susuyorsunuz" dedi.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın tüm Avrupa maçları Exxen'de yayınlanıyor.
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